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Milli Zeka Testi Türkiye’ye Milyonlarca Dolar Kazandırdı

Milli Zeka Testi Türkiye’ye Milyonlarca Dolar Kazandırdı

Türkiye'nin ilk milli zeka testi 2 yıllık çalışmanın ardından sonunda hazır hale getirildi. Anadolu Üniversitesi 20 kişilik akademisyen ekiple hazırladığı Türkiye'nin ilk milli zeka testiyle ülkeye milyonlarca dolarlık katma değer sağladı.

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Sak, Anadolu Ajansına verdiği röportajda, 1915 yılında Fransa'da üretilen ve ABD'de geliştirilip birçok ülkeye ihraç edilen zeka testinin, 1960'lı yıllardaki güncellemesinin artık ihtiyaca cevap vermediğini ifade etti. Prof. Sak, “ Bundan dolayı Türkiye'de milli bir zeka testine ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini” söyledi.

Sak verdiği röportajda, yıllardır zeka üzerine düşünen ve araştıran bir ekip olduklarını ve geliştirdikleri zeka testini ortaya çıkartırken Milli Eğitim Bakanlığını ikna etmenin en önemli adım olduğunu ifade eti. Bu noktada, proje olgunlaştığında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne gidip, bu konuyu konuştuklarını anlatan Prof. Sak, “Bakanlık destek vermeseydi de bu işi yapacaktık çünkü büyük ihtiyaç vardı. Memleket olarak 60 yıllık bir zeka testini kullanmak büyük yanlış. Hala kullanılıyor ama Bakanlık büyük bir vizyon ortaya koydu" dedi.

Test 4-5 Yaş Aralığında Büyük Fark Yaratıyor

Sak verdiği röportajda, milli zeka testinin 4-5 yaş aralığına uygulanarak büyük bir fark yarattığını da ifade etti. Prof Sak sözlerine şöyle devam etti, "Dünyada her yıl milyonlarca çocuğa zeka testi uygulanıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu çok yaygın. Çin ve Hindistan'ı da dahil ettiğimizde yüz milyonları buluyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 500 bine yakın çocuğa zeka testi uygulanıyor. Her zeka testinin uygulama ve telif maliyeti var. Yurt dışından zeka testini Türkiye'ye uyarladığınızda milyonlarca dolar ödemek zorundasınız. Uzun vadede on milyonlarca doları yurt dışına vermek zorunda kalabilirsiniz. Yerli zeka testiyle bu anlamda önemli bir katma değer yaratıyoruz. Yurt dışından zeka testini ithal etmekten, milyonlarca dolar telif ücreti ödemekten kurtuluyoruz. Hatta farklı pazarlama teknikleri geliştirerek zeka testimizi yurt dışındaki bazı ülkelere de pazarlayabiliriz. Bu yönde katma değer yaratma şansımız da çok yüksek."

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Yazar: - 26.12.2016

Milli Zeka Testi Türkiye’ye Milyonlarca Dolar Kazandırdı İçin Yorum Yaz

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