Birikimlerinizi ev, iş yeri ya da arsa satın alarak değerlendirmek istiyorsanız Android cihazlarınıza Milliyet Emlak uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Ev, iş yeri ve arsa gibi yatırımlar yapmak isteyenlerin faydalanabileceği Milliyet Emlak uygulaması, sade ve modern arayüzüyle aradığınız ilanlara kolayca ulaşabilme imkanı sunuyor. Sahibinden ya da emlak ofisinden kiralık veya satılık ilanlara detaylarıyla birlikte ulaşabileceğiniz uygulamada ilanlarınızı eşyalı, öğrenciye uygun, metrekare, fiyat, konum, oda sayısı, bulunduğu kat gibi kriterlere göre de filtreleyebiliyorsunuz.

Dikkatinizi çeken ilanlardaki ev, iş yeri ya da arsayı görmek istediğinizde uygulama üzerinden ilan sahibine kolaylıkla ulaşabileceğiniz Milliyet Emlak uygulamasında kelime bazlı, kategori seçimi ya da harita üzerinden arama seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz ve daha sonra incelemek istediğiniz ilanları favorilerinize ekleyebileceğiniz, belirlediğiniz kriterlere uygun ilanların e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabileceğiniz Milliyet Emlak uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.