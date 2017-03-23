Milyoner Türk Futbolu, Futbol bilgisini sınamak isteyenler için hazırlanmış bilgi yarışması (testi) oyunu. Android telefonunuza ücretsiz indirip onlarca futbol aşığı insanla kıyasaya yarışmaya başlayabilirsiniz.

Kim milyoner olmak ister bilgi yarışması oyununun futbol sürümü Milyonler Türk Futbolu’nda binlerce, daha da güzeli özgün ve güncel sorular yer alıyor.

Türk futboluna ilişkin karşınıza çıkan sorular arasında bilemedikleriniz çıkarsa kullanabildiğiniz 4 jokeriniz var. Soru değiştirme, seyirciye sorma, yarı yarıya ve x2 jokerlerinizi dilediğiniz soruda kullanma şansına sahipsiniz. Her sorunun bir değeri var elbette; son soruyu bilmeyi başarırsanız büyük ödülün sahibi oluyorsunuz. Aynı zamanda online sıralamaya giriyorsunuz.