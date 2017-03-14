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Milyonlarca Twitter Hesabının 'Bot' Olduğu Açıklandı

Milyonlarca Twitter Hesabının 'Bot' Olduğu Açıklandı

ABD'de Twitter sosyal medya platformu ile ilgili yapılan bir araştırma, 4.8 milyon kullanıcı hesabının 'bot' olduğunu ortaya koydu. Bu rakam "yaklaşık" olarak telaffuz ediliyor.

Bir Twit atıyorsunuz, birçok beğeni alıyorsunuz. Peki, bu beğeni atanları tanıyor ya da biliyor musunuz? Genellikle bu sorunun cevabı "hayır" olarak veriliyor. Siz iletinizi yazdıktan sonra genel olarak gurunuz okşanmış bir halde "beğenilme" sayısının artıyor olmasıyla ilgileniyorsunuz. Ancak Indiana Üniversitesi'nin yaptığı bir uygulama yoğun beğeni alan Twitlerin yüzde 9 kadarının tamamen bot hesaplardan geldiğini söylüyor.  

Twitter'da 319 milyon aktif kullanıcı var. Ancak bu hesaplardan 4,8 milyonu gerçekten var olmayan kullanıcılara yani "bot"lara ait. Araştırma, alınan her 100 beğeniden yaklaşık yüzde 9 ile yüzde 15'inin bot hesaplardan geldiğini söylüyor.

Bu araştırma, Twitter hesaplarının oldukça ciddi bir oranının "bot" olduğunu iddia eden ilk araştırma değil. Güney Kaliforniya Üniversitesi de geçtiğimiz yıl yapılan ABD başkanlık seçimlerinde kullanılan twitlerin yüzde 20'sinin bot hesaplar tarafından beğenildiğini ya da Retweet edildiğini saptamıştı.

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

İndir4.1 MB
Twitter
Twitter Mac için Twitter Uygulaması

İndir2 MB
Twitter Windows-phone
Twitter Windows-phone Windows Phone için Twitter Uygulaması

Dikkat! Twitter Hesabınızı Hassas Olarak İşaretlemiş Olabilir

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Yazar: - 14.03.2017

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