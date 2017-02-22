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Mimics
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Mimics

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mimics
Mimics
Mimics
Mimics
Mimics

Mimics'te gösterilen resimlerdeki yüz ifadelerini taklit etmeye çalışıyorsunuz ve diğer oyuncularla yarışıyorsunuz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Mimics arkadaş toplantılarınıza renk kazandırarak bir online yüz taklit etme oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir mimik yapma oyunu olan oldukça ilginç bir yapıya sahip. Oyunda temel olarak bir beceri yarışmasına katılıyoruz. Bu yarışmada bize çizim şeklindeki farklı resimler gösteriliyor, resimlerde de çeşitli yüz ifadelerine sahip karakterler yer alıyor. Bize düşen görev bu çizim karakterlerin yüz ifadelerini gerçek hayatta canlandırmak. Telefonunuzun ön kamerası aracılığıyla taklit ettiğiniz mimiklerin fotoğrafını çekiyorsunuz ve uygulama yüzünüzü analiz ediyor. Eğer mimiği doğru bir şekilde yaptıysanız puan kazanıyorsunuz ve bir sonraki resime geçiyorsunuz.

Mimics'i dilerseniz arkadaş toplantılarınızda arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir, dilerseniz online olarak diğer Mimics oyuncularına karşı oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza Mimics üzerinden özel oyun davetleri gönderebiliyorsunuz.

Mimics içinde farklı oyun modları bulunuyor. Bu modlarda dilerseniz arkadaşlarınızla aynı takımda olabiliyor, dilerseniz karşılıklı olarak yarışabiliyorsunuz.Yakaladığınız komik yüz ifadelerini kaydederek Facebook ve Twitter üzerinden paylaşmanız da mümkün.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Navel
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