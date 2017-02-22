?     Geri Bildirim
Mimics
TamindirMobilOyunlarBeceriMimics - IPhone Ve IPad Için Yüz Taklit Etme Oyunu

Mimics

(iOS)
Mimics İndir Hemen İndir

177 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mimics
Mimics
Mimics
Mimics
Mimics

Mimics'te resimlerdeki mimikleri taklit ederek arkadaşlarınızla yarışıyorsunuz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 36 dakika önce

Mimics eğer kendinizin ve arkadaşlarınızın yüzlerinin komik şekillere girdiğini görmek isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir yüz taklit etme oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir mimik yapma oyunu olan Mimics'te heyecan dolu yarışmalara katılıyoruz. Bu yarışmalardaki temel amacımız ise resimlerde bize gösterilen yüz ifadelerini kendi yüzümüz ile canlandırmak ve puan kazanmak.

Mimics'te bize çigi karakterler tarafından yapılan yüz ifadeleri gösteriliyor. Telefonumuzun kamerasını kullanarak bu ifadeleri taklit ederken kendi fotoğrafımızı çekiyoruz ve sonrasında uygulama bu fotoğrafı analiz ediyor. Eğer ifadeyi doğru bir şekilde taklit etmişsek puan kazanabiliyoruz.

Mimics içinde farklı oyun modları yer alıyor. Bu modlarda dilerseniz takımlar halinde, dilerseniz tek başınıza yarışabiliyorsunuz. Oyun arkadaşlarınıza oyun davetiyesi göndermenize imkan tanıyor. Bunun yanısıra online olarak diğer oyuncularla eşleşebiliyor ve yarışabiliyorsunuz.

Mimics'te çektiğiniz komik yüz ifadelerini Facebook ve Twitter üzerinde paylaşabilirsiniz.

Mimics için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Navel
Mimics QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Happy Wheels
    Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
  2. Temple Run 2
    Temple Run 2iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu
  3. ROBLOX
    ROBLOXiPad ve iPhone'lar için Beceri Oyunu
  4. aa
    aaiOS için Beceri Oyunu
  5. Salt Chef
    Salt ChefiPhone ve iPad için Yemek Yapma Oyunu

Mimics Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster