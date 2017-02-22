Mimics eğer kendinizin ve arkadaşlarınızın yüzlerinin komik şekillere girdiğini görmek isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir yüz taklit etme oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir mimik yapma oyunu olan Mimics'te heyecan dolu yarışmalara katılıyoruz. Bu yarışmalardaki temel amacımız ise resimlerde bize gösterilen yüz ifadelerini kendi yüzümüz ile canlandırmak ve puan kazanmak.

Mimics'te bize çigi karakterler tarafından yapılan yüz ifadeleri gösteriliyor. Telefonumuzun kamerasını kullanarak bu ifadeleri taklit ederken kendi fotoğrafımızı çekiyoruz ve sonrasında uygulama bu fotoğrafı analiz ediyor. Eğer ifadeyi doğru bir şekilde taklit etmişsek puan kazanabiliyoruz.

Mimics içinde farklı oyun modları yer alıyor. Bu modlarda dilerseniz takımlar halinde, dilerseniz tek başınıza yarışabiliyorsunuz. Oyun arkadaşlarınıza oyun davetiyesi göndermenize imkan tanıyor. Bunun yanısıra online olarak diğer oyuncularla eşleşebiliyor ve yarışabiliyorsunuz.

Mimics'te çektiğiniz komik yüz ifadelerini Facebook ve Twitter üzerinde paylaşabilirsiniz.