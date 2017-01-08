min!, yılların eskitemediği oyunlardan tetrisi hatırlatan tam bir nostalji oyunu. Tetrisin biraz zorlaştırılmış ve görsel açıdan tabii ki de yenilenmiş sürümü karşımızda. Android telefonda oynarken vaktin nasıl akıp gittiğini unutacağınızın garantisini verebilirim.

Boş zamanlarda açıp kafa yormadan keyifle oynanabilecek bulmaca oyunları arasında min!. Tetris oyununun tersten oynanan hali. Renkli blokları oyun alanına sürükleyerek ilerliyorsunuz. Aynı renkte en az üç blok yan yana geldiğinde puanı kapıyorsunuz. Tek seferde ne kadar çok blok eritirseniz puanınız o kadar katlanıyor.

Sade tasarımıyla göz yormayan, bağımlılık yapan oynanış sunan yeni nesil tetris oyununda 3000 puan yapmayı başarırsanız zamana karşı yarıştığınız, dünya sıralamasına girmeye çalıştığınız yeni bir mod açılıyor. Bu modla birlikte oyun alanında herhangi bir renkle eşleşerek oyunun bittiğini düşündüğünüz anda hayat kurtaran çok renkli parçalar da geliyor.