min!(iOS)
Renkli blokları dikkatlice sürükleyip eritmelisiniz.
min!, çoğumuzun çocukluğunda başında saatler geçirdiği tetris oyununu yeni nesil mobil cihazlara taşıyan onlarca yapımdan biri. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen, ücretsiz ve de Türkçe tetris oyunuyla eski günlere döneceksiniz.
Eski oyunlara özlem duyanlar, klasikleri unutamamış kişilere önerebileceğim bulmaca oyunlarından min!, tetrisin tersten oynanan hali. Oynanış tarafında tek fark bu. Yine sırayla gelen renkli blokları oyun alanına sürükleyip eritmeye çalışıyorsunuz. Farklı şekilleri zekice dizerek kule oluşumuna izin vermiyorsunuz. 3000 puan yapmayı başarırsanız zamana karşı yarıştıran diğer oyun modunun kilidi açılıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Bee Square
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min! Eski Sürümleri
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- TubidyMüzik Dinleme
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