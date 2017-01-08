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min!
TamindirMobilOyunlarBulmacaMin! - IPhone Ve IPad İçin Tetris Oyunu

min!

(iOS)
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169 MB
Editör Puanı: 4/5
4
min!
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min!

Renkli blokları dikkatlice sürükleyip eritmelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 41 dakika önce

min!, çoğumuzun çocukluğunda başında saatler geçirdiği tetris oyununu yeni nesil mobil cihazlara taşıyan onlarca yapımdan biri. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen, ücretsiz ve de Türkçe tetris oyunuyla eski günlere döneceksiniz.

Eski oyunlara özlem duyanlar, klasikleri unutamamış kişilere önerebileceğim bulmaca oyunlarından min!, tetrisin tersten oynanan hali. Oynanış tarafında tek fark bu. Yine sırayla gelen renkli blokları oyun alanına sürükleyip eritmeye çalışıyorsunuz. Farklı şekilleri zekice dizerek kule oluşumuna izin vermiyorsunuz. 3000 puan yapmayı başarırsanız zamana karşı yarıştıran diğer oyun modunun kilidi açılıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Bee Square
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