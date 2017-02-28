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Minecraft, Çıktığından Bugüne 122 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Minecraft, Çıktığından Bugüne 122 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Oyun tarihinin en önemli ve adını tarihe yazdıracak başarı hikayelerinden biri olan Minecraft, çıkışından bu yana 122 milyon satışa ulaştı.

Bu rakama ulaşmasını bir twit atarak sade bir şekilde oyunculara teşekkür ederek kutlayan Minecraft resmi Twitter sitesi, aslında tüm oyunculara 2011 yılından bu yana çok şey borçlu.

Mojang oyun stüdyosunun büyük başarısı olarak görülen (hatta tek başarısı) Minecraft çıktıktan bir süre sonra 2013 Ocak ayında 20 milyon satışa ulaşan Minecraft heme bir sene sonra Microsoft tarafından 2.5 milyar dolara satın alınmıştı. Microsoft ve Mojang birlikteliği oyunun küresel başarısına oldukça destek oldu.  

Minecraft her ne kadar 2011 yılında PC için çıkış yapmış olsa da 2012'de Xbox 360 ve hemen ardından 2013'de PlayStation 3 sürümüne de kavuştu. 2015 yılında Nintendo Wii U için de anlaşma imzalayan Mojang aynı yıl bu platforma da çıkış gerçekleştirmişti. Konsollardan başka Android, iOS ve Windows Phone içinde çıkış yapan oyun, Mac OS X ve Linux içinde uyumlu sürümlere sahip.

Elbette tüm platformlara yayılmış olmasının da 122 milyon adet satışta önemli bir payı var.

İndir660.14 KB
Minecraft
Minecraft Popüler Sandbox ve Strateji Oyunu

İndir647 MB
Minecraft: Story Mode Windows-phone
Minecraft: Story Mode Windows-phone Windows Phone için Popüler Macera Oyunu

İndir
Minecraft: Story Mode Android
Minecraft: Story Mode Android Android için Macera Oyunu

İndir685 MB
Minecraft: Story Mode iOS
Minecraft: Story Mode iOS iPhone ve iPad için Minecraft Macera Oyunu

İndir6.33 MB
Minecraft: Pocket Edition Android
Minecraft: Pocket Edition Android Android için Minecraft Oyunu

İndir43.7 MB
Kalbini Sev iOS
Kalbini Sev iOS iPhone ve iPad için Sağlıklı Yaşam Uygulaması

Editöre Yaz:
Yazar: - 28.02.2017

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