Minecraft: Pocket Edition Sürümü Sonunda Windows 10 Telefonlara da Geliyor

Yeni Minecraft: Pocket Edition artık Windows 10 Mobile telefonları da süsleyecek ve bu oyunun tutkunlarını eğlence ve heyecana boğacak.

Daha önce Android içinde piyasaya sürülen Minecraft Pocket Edition bundan böyle çok yakında Windows 10 Mobile telefonlarda da oynanabilecek. Windows 8 Phone işletim sisteminde oyuna sahip olanlar oyunu yeniden satın almak zorunda kalmayacaklar. Hatırlarsanız oyunun yapımcısı Mojang geçtiğimiz Ekim ayında eski sürüm Windows telefonlara oyunla ilgi desteği kesmişti.

Minecraft: Pocket Edition sürümünün Windows 10 Mobile telefonlara gelmesi ile birlikte oyun severler sürümle ilgili tüm güncellemeleri de alabilecekler.

Bağımsız oyunlar arasından en iyi çıkış yapan oyun olarak örnek gösterebileceğimiz Minecraft sersinin cep telefonları için hazırladığı Pocket Edition, ilk olarak Kasım 2011'de çıkmış ve bir sene içerisinde 5 milyona ulaşmıştı. 2014 yılında Windows mağazasına gelen ilk sürümünden bu yana hem işletim sistemi hem de oyun oldukça önemli gelişmeler göstermişti.

Windows 10 Mobile sistemler içinde yenilenen Minecraft Pocket Edition önümüzdeki aylarda tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş olarak mağazada yerini alacak. Oyunun eski sürümlerine Windows 8 mobil telefonlar üzerinde sahip olanlar Windows 10 Mobile sürümünü ücretsiz olarak edinebilecekler.

Minecraft Pocket Edition'ı hala denememiş olanlar aşağıdan Android sürümünü deneyebilirler.

Minecraft Mobil Versiyonu Satış Rakamı Açıklandı

Minecraft Android Sürümüne Tonlarca Özellik Geliyor, Çok Seveceksiniz

Minecraft Mobil Versiyonları Yeni Güncellemeyle Coşuyor!