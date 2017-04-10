Minecraft Marketinde Büyük Değişiklik

Microsoft, yaptığı değişiklik ile Minecraft Marketplace ismi verilen mağazada, seçilmiş bazı üçüncü parti üreticilerin kendi ürünlerini satabilmesine izin vereceklerini açıkladı.

Birkaç yıl önce Microsoft beklenmedik bir hareket yaparak, 2.5 milyar dolar karşılığında Minecraft'ın geliştiricisi Mojang'ı satın aldığını duyurmuştu. Bu satın almanın ardından oyunda bir takım değişiklikler yapan şirket, bu değişikliklerin sonuncusunu mağazaya yönelik gerçekleştirdi. Microsoft, yaptığı açıklama ile yakın bir zaman sonra oyuna ekleyeceğini açıkladığı Marketplace isimli mağazada, sadece Mojang'ın geliştirdiği ürünleri satmayacağını açıkladı.

Marketin açılmasıyla birlikte oyuncular, bu ekranda Mojang ile birlikte Microsoft tarafından seçilmiş bazı üreticilerin ürünlerini de görebilecekler. Şimdilik sadece Minecraft: Pocket Edition ve Minecraft: Windows 10 sürümlerinde kullanılabilecek olan market, bir süre sonra Java tabanıyla hazırlanan diğer Minecraft sürümleri için de aktif hale getirilecek. Ayrıca market üzerinden alınan içerikler, marketi kullanabilen bütün sürümlerde ortak alınmış sayılacak ve başka platform üzerinde de bu ürünler kullanılabilecekler.

Marketin faaliyete geçmesiyle birlikte oyuncular her türlü içeriği bu mağazada görebilecekler. Kıyafetler, kaplama paketleri ya da çeşitli modlar bu mağaza üzerinden görülüp, kolayca kullanıma alınabilecek. Bununla birlikte Mojang'ın satın almaya sunduğu genişleme paketlerini de direkt olarak bu mağazadan erişilebilecek ve oyundan hiç çıkmadan bu paketler satın alınabilecek. Tüm bunlar için ise Xbox Live hesabı zorunlu tutulacak.

Marketin açılmasıyla birlikte Skyfair, Pastel Skin Pack, Pirate Map, Fairy-tale Advanture Map, Stone Age Texture Map, Scorching Sands ve Automaton Dreams gibi paketler de ilk kez oyuncuların karşısına çıkacaklar. Tüm bunların yanı sıra Microsoft'un ayrıca önem verdiği Blockception, Blockworks, Imagiverse, QwertyuiopThePie ve Noxcrew gibi macera haritaları da bu mağazadaki yerlerini alacaklar.

Minecraft Coins Nedir?

Yukarıda saydığımız tüm bu içerikleri satın almak için Minecraft Coins adı verilen oyun içi para sistemi kullanılacak. Bu paralar da marketin açılmasıyla birlikte satışa sunulacaklar. Yapılan açıklamaya göre ilk aşamada markette 320 ve 1,720 şeklinde coins satışı olacak ve bunların fiyatı 1,99 dolar ile 4,99 dolar şeklinde olacak.

Oyuncuların macera haritaları için 960 coins, texture paketleri için 480 coins ve skin paketleri için 320 coins ödemeleri gerekecek. Tüm bu satın alınan içerikler tek kişilik oyun modlarının yanı sıra çok oyunculu Realms bölümlerinde de kullanılabilecekler.

Minecraft Marketplace Ne Zaman Açılacak?

Marketplace ismi verilen mağazanın tam olarak ne zaman devreye gireceğine dair açıklama ise henüz yapılmış değil. Fakat internet üzerinde gezen söylentilere göz atılırsa, yakın zaman sonra oyuna geleceği açıklanan 1.1 güncellemesiyle birlikte marketin de devreye girmesi bekleniliyor. Bu güncellemenin de çok yakın bir zaman sonra oyuncuların beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor.

Marketin açılmasıyla birlikte kendi ürünlerinizi bu market üzerinden satmak için Minecraft Partner Program ismi verilen bir programa kayıt olmanız gerekecek. Atlanılacak aşamaların ardından Microsoft sizin satış yapmanıza izin verirse, yine bir onay sürecinden geçmek suretiyle kendi ürünlerinizi mağaza üzerinden satışa çıkarabileceksiniz.

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