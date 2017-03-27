Minecraft'ın Yeni Ücretsiz Paketiyle Uçmaya Hazır Olun!

Resmi Playstation kanalından yayınlanan bir videoyla Minecraft'ın konsol sürümü için ücretsiz olarak çıkarılacak bir "mini game" paketi görüldü.. Paketin 28 Mart tarihinde çıkacağı aynı videoda açıklandı.

Oyun için çıkartılan yılbaşı güncellemesiyle birlikte Minecraft'a eklenen Elytra kanatları, elde etmesi zor olan malzemeler arasına girmişti. Kanatları envanterinize eklediğinizde de size ekstra puanlar ve özellikler kazandırıyordu. Duyurulan yeni ek pakette bu kanatlar yardımıyla oynanabilen çeşitli oyunların yer alacağı ortaya çıktı. Minecraft Glide Mini Games ismini alan bu paketin 28 Mart tarihinde çıkacağı da belirtildi.

Playstation 4 ve Xbox One platformlarına özgü olarak çıkan paket, şimdilik sınırlı sayıda parkuru içerecek. Fakat videonun sonunda yer alan cümleden anladığımız üzere; çok yakın bir zaman sonra yeni parkurlar da pakete dahil edilecek. 16 kişiye kadar yarışların düzenlenebildiği Glide Mini Games için yayınlanan o ilk tanıtım videosunu ve paketle birlikte gelecek yeni oyun ile parkuru, hemen aşağıdaki videodan görebilirsiniz. İyi seyirler!

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