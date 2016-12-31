Mini Craft Exploration eğer Minecraft oyununun ücretli olmasından şikayetçiyseniz ve hem Minecraft gibi oynanan, hem de ücretsiz olan bir oyun arıyorsanız beklentilerinizi karşılayabilecek bir mobil sandbox oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir oyun olan Mini Craft Exploration'da oyunculara kendi dünyalarını yaratabilme imkanı veriliyor. Mini Craft Exploration'daki temel amacımız kendimizi tehlikelere karşı koruyarak yaratıcılığımızı konuşturmak ve görkemli yapılar inşa etmek. Mini Craft Exploration'da kazmamızı kullanarak taş, odun, demir ve diğer madenler gibi kaynakları toplayabiliyoruz ve sonrasında bu kaynakları yeni binalar inşa etmek için kullanabiliyoruz.

Mini Craft Exploration dilerseniz bir hayatta kalma oyunu gibi oynayabileceğiniz bir mobil oyun. Oyunda yırtıcı hayvanlar ve canavarlara yer vermeyi tercih edebilir ve bu tehlikeler karşısında hayatta kalmaya çalışabilirsiniz. Dilerseniz bu tehlikeleri tamamen kapatabilir ve sadece bina inşa etmek gibi işlere odaklanabilir, en gösterişli yapıları oluşturmak için çabalayabilirsiniz.

Mini Craft Exploration yine Minecraft gibi basit grafiklere sahip olan bir oyun. Oyunun içinde yer alan Multiplayer modu sayesinde oyunu online olarak da oynayabilirsiniz.