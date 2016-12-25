Mini DayZ oyunculara uzun süreli eğlence sunan bir mobil hayatta kalma oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Mini DayZ ilk olarak blgisayarlar için yayınlanmıştı. Bu oyun bize popüler online rol yapma oyunu DayZ üzerinde yaşayabildiğimiz heyecanı 2 boyutlu olarak yaşama imkanı veriyordu. Mini DayZ'de bir zombi kıyametine tanık oluyoruz. Medeniyet çökerken insanlar zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Oyunda yiyecek, içecek ve cephane bularak hayatta kalmanız gerekiyor; fakat her an etrafınızı zombiler çevreleyebiliyor. Bu nedenle sürekli tetikte olmanız gerekmekte.

Mini DayZ'de terk edilmiş binaları, uçak ve helikopter enkazlarını ve farklı mekanları keşfederek kaynak toplamamız gerekmekte. Mini DayZ'de harita rastgele bir şekilde yaratılıyor. Yani hiçbir zaman karşınıza hangi tehlikelerin çıkacağını veya nelerle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Oyunda yiyecek, içecek, mermi toplayabiliyor ve kendi silahlarımızı ve eşyalarımızı inşa edebiliyoruz.

Retro tarzda 2 boyutlu grafiklere sahip olan Mini DayZ zengin bir içeriğe de sahip.