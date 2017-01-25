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Mini Fantasy
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Mini Fantasy

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mini Fantasy
Mini Fantasy
Mini Fantasy
Mini Fantasy
Mini Fantasy

Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyla savaşın, sohbet edin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Mini Fantasy, üç boyutlu yüksek kalitede grafiklere sahip gerçek zamanlı strateji oyunu. RPG türünden hoşlananların kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm oyunda 30’dan fazla her biri farklı strateji gerektiren sınıf yer alıyor. Dünya genelinde milyonlarca strateji rpg severin bir araya geldiği yapım Android platformunda ücretsiz.

Strateji rol yapma oyunları gerek menülerinde gerekse de oyun içerisinde fazla detay sunduğundan tablette en kötü phablet modelinde oynanması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Android platformuna çıkış yapan Mini Fantasy, türünün en iyileri arasında diyebilirim. Karakter ve savaş alanı modellemeleri oldukça başarılı. Oyuna geçecek olursam; Kısa bir animasyonun ardından karakter seçim ekranına geçmeden hangi tarafta olduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. İşgalciler ve Kutsal Lig olmak üzere iki seçenek karşınıza çıkıyor. Seçiminizi yapıktan sonra sol köşede oynanabilir kahramanlar, sağ köşede de özellikleri gösteriliyor.

Birden fazla kahramandan oluşan bir takımla onurumuz için savaştığımız oyunda karakterlere oldukça önem verilmiş. Hepsinin farklı bir yeteneği var. Örneğin; savaşçıyı seçerseniz yakın mücadelede kaybetme şansınız çok az. Şövalyeyi alırsanız kutsal kalkanını kullanarak rakibinizi zorlayabiliyorsunuz. Şamanla savaş esnasında sihirle destek veriyorsunuz. Sağlığınızın düştüğü anlarda rahibe yardımınıza koşuyor. Tabii ki tüm karakterleri oynayarak açmanız gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Shenyi
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