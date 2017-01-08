Mini Golf Buddies, Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir golf oyunu olarak dikkat çekiyor. 3D olarak oynanabilen oyunda zorlu parkurları geçmeniz gerekiyor.

Eğlence dozu yüksek bir oyun olarak karşımıza çıkan Mini Golf Buddies, renkli görselleri, gerçekçi fizik motoru ve zorlayıcı parkurlarıyla bağımlılık yapıcı etkisi olan bir oyundur. Oyundaki hedefiniz topu en az vuruş ile deliğe sokmak ve yüksek skorlar elde etmek. Zorlu parkurların yer aldığı oyunda fizik kabiliyetinizi kullanabilir ve becerilerinizi de kolayca test edebilirsiniz. Size tanımlanan süre içerisinde topu deliğe sokmalı ve parkuru tamamlamalısınız. Benzersiz parkurları, zorlayıcı seviyeleri ve özelleştirilebilir karakterleriyle Mini Golf Buddies sizleri bekliyor. Ayrıca minimal grafiklere de sahip olan oyunda birbirinden farklı oyun modları da yer alıyor. Oldukça eğlenceli bir deneyim sunan Mini Golf Buddies'i sakn kaçırmayın.

Sesleri ve grafikleriyle oyuncuları kendine çeken Mini Golf Buddies, her canınız sıkıldığında sizi eğlendirebilecek bir oyundur. Tam bir golf simulatörü gibi nitelendirilen bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Mini Golf Buddies oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.