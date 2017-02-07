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Minibüs Dolmuş Şoförü
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Minibüs Dolmuş Şoförü

Minibüs Dolmuş Şoförü İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Minibüs Dolmuş Şoförü
Minibüs Dolmuş Şoförü
Minibüs Dolmuş Şoförü
Minibüs Dolmuş Şoförü
Minibüs Dolmuş Şoförü
Minibüs Dolmuş Şoförü

Minibüs Dolmuş Şoförü'nde gerçek dolmuş modellerine yer veriliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Minibüs Dolmuş Şoförü eğer sanal bir dolmul şöförü olmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir dolmuş simülatörü.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir dolmuş oyunu olan Minibüs Dolmuş Şoförü'nde gerçekçi bir dolmuş ve minibüs kullanma tecrübesi bizi bekliyor. Oyunda temel olarak dolmuşumuzla yolcu taşıyarak para kazanmaya çalışıyoruz. Para kazandıkça yeni dolmuş ve minibüs modellerinin kilidini açabiliyoruz. Minibüs Dolmuş Şoförü içinde gerçek dolmuş ve minibüs modellerine yer verilmekte. Ayrıca dolmuş plakaları ve tabelaları da gerçeğe uygun olarak tasarlanmış. 

Açık dünyas yapısına sahip olan Minibüs Dolmuş Şoförü'nde şehir içinde serbest dolaşabilmemize de imkan veriliyor. Oyunda kullandığımız dolmuşu farklı kamera açılarıyla kontrol edebilmemiz mümkün.

Minibüs Dolmuş Şoförü ortalama bir grafik kalitesine sahip. Oyunun gerçekçi olabilmesi için sürüş fiziklerine özen gösterilmiş.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Muom Games
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