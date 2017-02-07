Minibüs Dolmuş Şoförü
Minibüs Dolmuş Şoförü'nde gerçek dolmuş modellerine yer veriliyor
Minibüs Dolmuş Şoförü eğer sanal bir dolmul şöförü olmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir dolmuş simülatörü.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir dolmuş oyunu olan Minibüs Dolmuş Şoförü'nde gerçekçi bir dolmuş ve minibüs kullanma tecrübesi bizi bekliyor. Oyunda temel olarak dolmuşumuzla yolcu taşıyarak para kazanmaya çalışıyoruz. Para kazandıkça yeni dolmuş ve minibüs modellerinin kilidini açabiliyoruz. Minibüs Dolmuş Şoförü içinde gerçek dolmuş ve minibüs modellerine yer verilmekte. Ayrıca dolmuş plakaları ve tabelaları da gerçeğe uygun olarak tasarlanmış.
Açık dünyas yapısına sahip olan Minibüs Dolmuş Şoförü'nde şehir içinde serbest dolaşabilmemize de imkan veriliyor. Oyunda kullandığımız dolmuşu farklı kamera açılarıyla kontrol edebilmemiz mümkün.
Minibüs Dolmuş Şoförü ortalama bir grafik kalitesine sahip. Oyunun gerçekçi olabilmesi için sürüş fiziklerine özen gösterilmiş.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Muom Games
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