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MiniTool Partition Wizard Free Edition
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MiniTool Partition Wizard Free Edition

10.2.1
MiniTool Partition Wizard Free Edition İndir Hemen İndir

44.76 MB
Editör Puanı: 4/5
4

1 Kullanıcı: 5/5

5
MiniTool Partition Wizard Free Edition
MiniTool Partition Wizard Free Edition
MiniTool Partition Wizard Free Edition
MiniTool Partition Wizard Free Edition
MiniTool Partition Wizard Free Edition
Yiğit Ekim Demir Son güncelleme 1 saat önce

MiniTool Partition Wizard Home Edition programı, bilgisayarınızda bulunan sabit diskleri çok daha kolay bir şekilde yönetebilmek ve Windows'un sunabildiklerinin çok daha ötesinde detaylara ulaşabilmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir araç olarak karşımıza çıkıyor ve hem kolay kullanılır arayüzü hem de işlevsel yapısı ile kullanıcıların tercih edecekleri bir uygulama haline gelecektir.

Her ne kadar disk bölümlendirme gibi gelişmiş operasyonlar sadece ücretli sürümünde yer alsa da, uygulamanın ücretsiz haliyle de pek çok işlemin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemleri kısaca listelemek gerekirse;

  • Sabit disklere format atma
  • Veri yedekleme ve kopyalama
  • Disk etiketini değiştirme
  • Disk sağlığı için tarama yapma
  • Disk verilerini geri döndürme
  • Ek özellikler

Uygulamayı kullanırken bu özelliklerin oldukça güvenli bir şekilde yerleştirildiğini siz de fark edeceksinizdir. Zira siz onay vermeden seçtiğiniz operasyonlar uygulanmıyorlar ve böylece kullanıcıların yanlışlıkla verilerine zarar verebilecek işlemler yapmalarının önüne geçilebiliyor.

Eğer bilgisayarınızda bulunan diskleri daha kolay bir şekilde yönetmek, disklerin özetlerini incelemek ve işlemler yapmak için denemeniz gereken uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulama içi satın alma seçeneklerini kullanarak profesyonel versiyona geçebilir ve daha da gelişmiş seçeneklere erişebilirsiniz.

  • SULEY
    5
    - MiniTool Partition Wizard Free Edition 9.0 için SULEY dedi ki;

    Çok güzel bir program. Türkçe dil seçeneğinin olmadığını görüyor ve üzülüyorum.

    Artı Yönleri: HDD ile her isteneni yapabilmesi. Eksi Yönleri: Türkçe dil seçeneğinin olmaması.
    19 Ocak 2017 Perşembe - 23:05:01 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
95 / 10,300
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
MiniTool

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