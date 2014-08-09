MiniTool Partition Wizard Home Edition programı, bilgisayarınızda bulunan sabit diskleri çok daha kolay bir şekilde yönetebilmek ve Windows'un sunabildiklerinin çok daha ötesinde detaylara ulaşabilmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir araç olarak karşımıza çıkıyor ve hem kolay kullanılır arayüzü hem de işlevsel yapısı ile kullanıcıların tercih edecekleri bir uygulama haline gelecektir.

Her ne kadar disk bölümlendirme gibi gelişmiş operasyonlar sadece ücretli sürümünde yer alsa da, uygulamanın ücretsiz haliyle de pek çok işlemin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemleri kısaca listelemek gerekirse;

Sabit disklere format atma

Veri yedekleme ve kopyalama

Disk etiketini değiştirme

Disk sağlığı için tarama yapma

Disk verilerini geri döndürme

Ek özellikler

Uygulamayı kullanırken bu özelliklerin oldukça güvenli bir şekilde yerleştirildiğini siz de fark edeceksinizdir. Zira siz onay vermeden seçtiğiniz operasyonlar uygulanmıyorlar ve böylece kullanıcıların yanlışlıkla verilerine zarar verebilecek işlemler yapmalarının önüne geçilebiliyor.

Eğer bilgisayarınızda bulunan diskleri daha kolay bir şekilde yönetmek, disklerin özetlerini incelemek ve işlemler yapmak için denemeniz gereken uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulama içi satın alma seçeneklerini kullanarak profesyonel versiyona geçebilir ve daha da gelişmiş seçeneklere erişebilirsiniz.