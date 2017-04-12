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Miracle Mainland
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Miracle Mainland

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Editör Puanı: 4/5
4
Miracle Mainland
Miracle Mainland
Miracle Mainland
Miracle Mainland
Miracle Mainland

Mobilde kaliteli MMORPG oyunları arasında

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Miracle Mainland, Android platformuna ücretsiz çıkış yapan yüzlerce mmorpg oyunundan biri. Hem telefon hem de tablette rahat oynamayı mümkün kılan yenilikçi kontrol sistemine sahip rpg (rol yapma) oyununda büyük alan sunan üç boyutlu haritalarda gezerek yeni kaynaklar bakıyor, sizinle savaşacak oyuncuları seçiyor, ödüllü görevlere katılıyorsunuz.

Klasik MMORPG (Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunu) oyunlarında olduğu gibi farklı sınıfta savaşçılarla başta zindanlar olmak üzere ejderhalar, yaratıklar, türlü canlıların yaşadığı yerlere özel olarak giderek savaşıyorsunuz. Dilerseniz oyuncularla birlik olup gücünüze güç katabiliyorsunuz.

Oyunda seçebildiğiniz 4 sınıf var. Her sınıfın tahmin edeceğiniz üzere düşman üzerindeki etkisi farklı. Vahşi savaşçı ortalığı kan gölüne çevirirken, büyücü ile düşmanı neye uğradığına şaşırtabiliyor, kritik vuruşlarıyla savaşın seyrini değiştiren şeytan avcısı sürpriz anlarda sahneye çıkıyor. Oyunun başlangıcında kontrolünüze verilen savaşçıları görüp tanıyabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
motongames
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