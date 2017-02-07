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Missileman
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Missileman

Missileman İndir Hemen İndir

183 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Missileman
Missileman
Missileman
Missileman
Missileman

Füze ile düşmanları vurun.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Missileman, dikey kaydırmalı iki boyutlu shooter oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. 100 MB civarındaki bir mobil oyun için kaliteli grafiklere sahip olan oyunda füzenin üzerinde bulunan bir adamla uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

Füzenin tepesine oturmuş bir astronotu kontrol ettiğimiz aksiyon yüklü bir mobil oyun Missileman. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan yapımda 16 bölüm boyunca karşımıza çıkan düşmanları füzeyle indirmeye çalışıyoruz. Hangi noktada çıkacağı belli olmayan uzay araçlarının tümünü düşürdüğümüz anda çıkan boss’lar ise bölümü kolaylıkla bitirmemize engel olan tek etmen. Onlarla kapışabilmek için sürekli olarak füzemizi yenilememiz gerekiyor. Gerek ateşleme hızımızı artırarak, gerek kalkanımızı güçlendirerek, gerekse de yedek füze sayımızı artırarak boss’larla savaşabilecek düzeye geliyoruz. Tabii ki güçlendiricilere ulaşmak seviye atladıkça mümkün oluyor.

Tüm düşmanları üç canla temizlememizi isteyen oyunun hep aynı yerde geçmemesi de güzel olmuş. Farklı boss’larla karşılaştığımız 4 dünya, 16 bölüm zorluk düzeyini de kattığımızda gayet yeterli.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.1 ve üzeri
Üretici:
Shinnosuke Ohashi
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