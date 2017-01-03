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MİT casus eğitim okulu
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MİT casus eğitim okulu

MİT casus eğitim okulu İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
MİT casus eğitim okulu
MİT casus eğitim okulu
MİT casus eğitim okulu
MİT casus eğitim okulu
MİT casus eğitim okulu
MİT casus eğitim okulu
MİT casus eğitim okulu

MİT casus eğitim okulunda gizli ajan olabilmek için testleri geçmeye çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

MİT casus eğitim okulu oyunculara heyecanlı anlar yaşatabilen bir mobil gizli ajan oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir casusluk oyunu olan MİT casus eğitim okulu'nda gizli ajan olabilmek için casusluk akademisine katılan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Casus olabilmek için akademide gösterilern dersleri takip ederek testleri başarıyla tamamlamamız gerekiyor. Akademide bize nasıl gizli hareket ederek yerimizi belli etmeden düşmanlar ile ilgili bilgileri ele geçirebilceğimiz gösterilmekte.

MİT casus eğitim okulu oyununda işimiz bir hayli zor; çünkü bir casus olmak demek dikkatli ve hızlı olmak demek. Kimi zaman istenilen bilgiye ulaşmak için alarm sistemlerini çalıştırmadan yol almamz gerekiyor. Kimi zaman da belirlenen süre içerisinde bilgisayarları hacklememiz gerekiyor. Bunun yanında saatli bomba durdurmak gibi tehlikeli görevler de bizi bekliyor.

MİT casus eğitim okulu ortalama bir grafik kalitesine sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Tag Action Games
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