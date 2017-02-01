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MIUI 8
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MIUI 8

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
MIUI 8
MIUI 8
MIUI 8

MIUI 8 uygulamasıyla Android cihazlarınızda uygulamalarınızın ikonlarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 52 dakika önce

MIUI 8 uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda uygulamalarınızın ikonlarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Android cihazlarınızda simge paketlerini değiştirebilmenize olanak sağlayan MIUI 8 uygulaması, son derece kaliteli simge paketlerini sizlere sunuyor. Apex, ADW, Action Launcher, Atom, Smart Launcher, Nova Launcher, Holo Launcher, Lightning Launcher gibi hemen hemen her launcher uygulamasıyla uyumlu çalışan MIUI 8 uygulaması sürekli güncellenerek yeni simge paketlerini sizlere sunuyor.

Akıllı telefonlarınızın klasik simge paketinden sıkıldıysanız, size daha kaliteli ve görsel olarak oldukça muhteşem simge paketleri sunan MIUI 8 uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyoruz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve hemen hemen her launcher uygulamasıyla uyumlu çalışan MIUI 8 ile cihazlarınıza yenilik getirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
tung91
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