MIUI 8 uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda uygulamalarınızın ikonlarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Android cihazlarınızda simge paketlerini değiştirebilmenize olanak sağlayan MIUI 8 uygulaması, son derece kaliteli simge paketlerini sizlere sunuyor. Apex, ADW, Action Launcher, Atom, Smart Launcher, Nova Launcher, Holo Launcher, Lightning Launcher gibi hemen hemen her launcher uygulamasıyla uyumlu çalışan MIUI 8 uygulaması sürekli güncellenerek yeni simge paketlerini sizlere sunuyor.

Akıllı telefonlarınızın klasik simge paketinden sıkıldıysanız, size daha kaliteli ve görsel olarak oldukça muhteşem simge paketleri sunan MIUI 8 uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyoruz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve hemen hemen her launcher uygulamasıyla uyumlu çalışan MIUI 8 ile cihazlarınıza yenilik getirebilirsiniz.