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MMOne, Dev Sanal Gerçeklik Simülatörünü Duyurdu

MMOne

MMOne isimli şirket, vahşi bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatan dev simülatörünü duyurdu. Bu çılgın oyun koltuğunun ticari versiyonu ile birlikte, bir sanal gerçeklik oyununda meydana gelen hareketleri taklit edebilecek ve her türlü gerginliği hissedebileceğiz. 

Ukrayna merkezli bir şirket olan MMOne, sanal gerçeklik oyunlarında gerçekleşen aksiyonları, 360 derece dönebilen dev bir simülatör koltukla birleştirdi. Bu muhteşem simülatör ile bundan sonra her şeyi birebir yaşayabileceğimizi iddia eden şirket, sanal gerçeklik dünyasını baş aşağı çevirmek istiyor. Teknoloji danışmanı Digi-Capital ise, bu ürünün sanal gerçeklik alanında üst sınırı temsil ettiğini ve 2020 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir endüstri yaratacağını iddia ediyor. 

Şirket, bu simülatörün TUV sertifikalı (bir Avrupa güvenlik sertifikası) ticari bir versiyonunu oluşturdu. Diğer yandan kullanılan kol, sanal gerçekliğe uygun bir şekilde tasarlandı. Ayrıca ,Slightly Mad Studios tarafından çıkarılan yarış simülasyonu Project Cars, Eagle Dynamics tarafından çıkarılan uçuş simülasyonu DCS World, yine Slight Mad Studios ve Wingracers tarafından çıkarılan uçuş simülasyonu Red Bull Air Race ve  Ubisoft'un çıkarmış olduğu Trackmania Turbo gibi oyunlarla da tamamen uyumlu. 

MMOne şirketinin kurucusu Alex Ryzhkin, "Bu ürünü alışveriş merkezlerine koymak istiyoruz. Ev dışında eğlence anlayışına yeni bir biçim getirdik" dedi. Aşağıdaki videodan bu dev simülatörün ne kadar çılgın olduğunu görebilirsiniz, iyi seyirler:

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Yazar: - 18.01.2017

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