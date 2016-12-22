Offroad sporu bazı insanlar tarafından oldukça yakından takip edilir. Normal araçların kullandığı yolların dışında hazırlanan offroad rotaları arabaların gücüne göre zorlaştırılıyor. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz MMX Offroad 2017 ile offroad sporuna ve zorlu yollara doyacaksınız.

MMX Offroad 2017 oyununda kullanmanız için size devasa arabalar veriliyor. Elbette bu arabaların en iyisini hemen alamıyorsunuz. MMX Offroad 2017 oyununda yarışlara ilk başta düşük özelliklere sahip arabalar ile başlıyorsunuz. Eğer yarışları kazanabilirseniz paranız artıyor ve kazandığınız bu para ile birlikte yeni arabalar alabiliyorsunuz. Bu sayede standart offroad arabalarına oranla devasa arabalar ile offroad keyfi oldukça fazla oluyor.

Birbirinden zorlu rakiplerin yer aldığı MMX Offroad 2017 oldukça güzel tasarlanmış grafiklere sahip. Bu grafikler sayesinde zorlu yollarda aracınızın karşılaştığı tüm durumları görebiliyorsunuz. Oyundaki ses efektleri ile birlikte motor sesini de hissedebildiğinizden yarışları kazanma ihtimaliniz oldukça yüksek.

Offroad yapmayı seviyorsanız ve boş zamanlarınızda oynamak için bir offroad oyunu arıyorsanız MMX Offroad 2017 tam size göre!