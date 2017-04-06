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MNG Holding'ten 500 Bin Liralık Dev Alan Adı Yatırımı

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Kargo ve lojistik hizmetleriyle bilinen MNG grubu, alan adı tüccarlarını imrendirecek bir yatırıma imza attı. MNG Holding yönetimi mng.com alan adının sahibine tam 500 bin TL ödedi. 

Kurucusu Mehmet Nazif GÜNAL'ın ad ve soyadının ilk harflerinden oluşan MNG grubu ülkemizde farklı sektörlerde çeşitli hizmetler veriyor. Alan adlarının müzayede ve özel tekif ile satıldığı aracı bir web sitesinde vitrinde olan mng.com'u almaya karar veren MNG yönetimi bu işlem için uzun pazarlıkların akabinde 140 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL) ödedi. Dudak uçuklatan bu rakamın, devasa şirketlerin yıllık reklam harcamalarını göz önünde bulundurduğumuzda çok da yüksek olmadığını belirten uzmanlar, mng.com'un kısa ve jenerik bir alan adı olmasından ötürü MNG grubuna dijital manada önemli bir ivme kazanacağını düşünüyor.

7-8 dolarlık Alan Adı Binlerce Liraya Nasıl Satılır?

Teknoloji basınında geniş yer bulan satış ile ilgili akıllara hep bu soru geldi. Mng.com'un ilk sahibi bu alan adı için ne kadar ödedi? "İlk gelen alır prensibi" ile çalışan alan adı kayıt sisteminde isteyen herkes ortalama sadece 7-8 dolarlık yıllık ücretlerle tescil edilmemiş istediği bir alan adını kaydettirebiliyor. Alan adı tüccarı dediğimiz kesim ise tıpkı ev ve arsa yatırımı yapan kimseler gibi gelecek vaat eden önemli alan adlarını önceden tescil edip MNG gibi şirketlere satarak gelir elde edebiliyor. Ülkemizde yatırım amaçlı alan adı kaydeden önemli bir kitle var.

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MNG Kargo Android
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MNG Kargo iOS iPad için MNG Kargo Uygulaması

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Yazar: - 06.04.2017

MNG Holding'ten 500 Bin Liralık Dev Alan Adı Yatırımı İçin Yorum Yaz

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