MNG Kargo uygulamasını Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyerek kargo takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Türkiye’nin en iyi kargo firmalarından biri olan MNG Kargo, sunmuş olduğu mobil uygulama ile müşterilerine bulundukları her yerden hizmet veriyor. Kurye Çağır, Kargo Takibi, En Yakın Şube, Gönderi Fiyatı Hesaplama gibi bölümlere ulaşabileceğiniz uygulamada işinize yarayabilecek fırsatları içeren Kampanyalar bölümünü de inceleyebilirsiniz.

800’den fazla şubesi bulunan MNG Kargo’nun mobil uygulaması ile hem yurtiçi hem de yurtdışı gönderilerinizi kolaylıkla takip edebilir, firmanın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri şu şekilde: