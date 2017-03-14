?     Geri Bildirim
MNG Kargo
TamindirMobilYaşamMNG Kargo - Android Için MNG Kargo Uygulaması

MNG Kargo

(Android)
MNG Kargo İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
MNG Kargo
MNG Kargo
MNG Kargo
MNG Kargo
MNG Kargo

MNG Kargo uygulamasını Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyerek kargo takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 48 dakika önce

MNG Kargo uygulamasını Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyerek kargo takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Türkiye’nin en iyi kargo firmalarından biri olan MNG Kargo, sunmuş olduğu mobil uygulama ile müşterilerine bulundukları her yerden hizmet veriyor. Kurye Çağır, Kargo Takibi, En Yakın Şube, Gönderi Fiyatı Hesaplama gibi bölümlere ulaşabileceğiniz uygulamada işinize yarayabilecek fırsatları içeren Kampanyalar bölümünü de inceleyebilirsiniz.

800’den fazla şubesi bulunan MNG Kargo’nun mobil uygulaması ile hem yurtiçi hem de yurtdışı gönderilerinizi kolaylıkla takip edebilir, firmanın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri şu şekilde:

  • Yurtiçi ve yurtdışı gönderi takibi,
  • Kurye çağırma,
  • Fiyat hesaplama,
  • En yakın şube ve iletişim bilgileri,
  • Teslimat süresi hesaplama,
  • Kampanyalar sayfası.

MNG Kargo için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
MNG KARGO YURTICI VE YURTDISI TASIMACILIK A.S.
MNG Kargo QR Kodu Okutarak İndir

Yaşam Popülerleri

  1. letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
    letgo: 2. El Eşya Alım & SatımAndroid için İkinci El Alışveriş Uygulaması
  2. İnternetsiz Kuran-ı Kerim
    İnternetsiz Kuran-ı KerimAndroid İçin Kur'an-ı Kerim Uygulaması
  3. Namaz Dua Ve Sureler (Sesli)
    Namaz Dua Ve Sureler (Sesli)Android İçin Namaz Dua ve Sureler Uygulaması
  4. E-Devlet Kapısı
    E-Devlet KapısıAndroid için E-Devlet Mobil Uygulaması
  5. Ezan Vakti / Namaz Saati
    Ezan Vakti / Namaz SaatiAndroid İçin İslami Bilgiler Paketi Uygulaması

MNG Kargo Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster