Moana Island Life, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi adanızı inşa edip hayvanlarınızı beslediğiniz oyunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Okyanus kenarında geçen sahneleriyle karşımıza çıkan Moana Island Life, kendi adanızı oluşturup hayatta kalmanız gereken bir oyundur. Oyunda en baştan itibaren adanızı inşa etmeye çalışıyor ve hayalinizdeki adayı geliştiriyorsunuz. Birbirinden özel hediyelere de sahip olabildiğiniz oyunda hayvanlarınızı besleyebiliyorsunuz. Ekin yetiştirebiliyor, aletler geliştirebiliyor ve ticaret yapabiliyorsunuz. Adada kendi arkadaşlarınızı bulabiliyor ya da başka insanlarla etkileşime girebiliyorsunuz. Hayatta kalma tarzında bir kurguy sahip olan oyunda çok eğlenebileceğinizi söyleyebilirim.

Adanızı oluşturabileceğiniz ve topraklarınızı geliştirebileceğiniz oyun boş zamanlarınızı değerlendirmek için biçilmiş kaftan. Macera ve simülasyon oyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre. Disney tarafından geliştirilen Moana Island Life'ı sakın kaçırmayın.

Moana Island Life oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.