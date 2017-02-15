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Moana Island Life
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Moana Island Life

(iOS)
Moana Island Life İndir Hemen İndir

224 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Moana Island Life
Moana Island Life
Moana Island Life
Moana Island Life
Moana Island Life

Hayalinizdeki adayı inşa ediyor ve maceradan maceraya atlıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Moana Island Life, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz macera dolu simülasyon oyunudur. Hayatta kalma ve gelişme mücadelesi verdiğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir macera oyunu olarak karşımıza çıkan Moana Island Life, kendi adanızı inşa edip diğer insanlarla ticaret yaptığınız bir oyundur. Oyunda eski çağlarda yaşıyor ve yeni nesneler keşfediyorsunuz. Hayatta kalarak adanızı geliştiriyor ve diğer insanlarla ticaret yapabiliyorsunuz. Kendi yiyeceklerinizi yetiştiriyor ve hayvanlarınızı besliyorsunuz. Oyunda birbirinden özel hediyelerin de sahibi olabiliyorsunuz. Giderek gelişen bir köye sahip olmak için Moana Island Life'ı mutlaka indirmelisiniz.

Oynanış bakımından oldukça basit ve grafikler yönünden de etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda çok eğlendiğinizi söyleyebilirim. Maceranın ve aksiyonun iyi harmanlandığı bu oyunda can sıkıntınızı giderebiliyorsunuz. Disney tarafından geliştirilen Moana Island Life'ı sakın kaçırmayın.

Moana Island Life oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve sonrası
Üretici:
Disney
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