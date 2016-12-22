Mobil Şebekelere 44,5 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı

Üç büyük GSM şirketi, 2011 yılından bu yana Türkiye'de mobil şebeke alt yapısı içi 44,5 milyar liralık yatırım yaptı. Yatırımlar 2015 yılında gerçekleşen 4,5G ihalesinden sonra 17 milyar TL seviyesini aştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hazırlanan bir raporla Türkiye'de mobil iletişim ağlarına yönelik kimi veriler ortaya çıktı. Kurumun raporunda en dikkat çeken başlıklardan bir tanesi de yapılan yatırımlardı. Rapora göre Turkcell, Vodafone ve Turk Telekom, 2011 yılından bu yana çekim kuvvetini arttırmak ve ülkenin her noktasına hizmet verebilmek için 44,5 milyar liralık yatırım yaptılar. En çok yatırımın yapıldığı yıl ise 17 milyar 275 milyon lira ile 4,5G ihalesine çıkılan 2015 yılı oldu.

Hangi yıl kaç TL yatırım yapıldı

Turkcell, Vodafone, Avea tarafından 2011'de 3 milyar 865 milyon 615 bin lira yatırım yapıldı. 2012'de 3 milyar 723 milyon 7 bin 975 lira, 2013'te 3 milyar 756 milyon 902 bin 385 lira, 2014'te de 4 milyar 97 milyon 590 bin 985 lira tutarında yatırım gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 9 ayında, Türk Telekom 3 milyar 782 milyon 783 bin 636 liralık yatırım yaparken, diğer işletmecilerin yatırım miktarı 940 milyon 406 bin 536 lira oldu. Tüm bu veriler ışığında 2011'den bu yana yapılan toplam yatırımın tamımı kuruşu kuruşuna şöyle oldu: 44 milyar 493 milyon 13 bin 51 lira.

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