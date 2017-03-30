Mobil Tv İzle, canlı yayınları donmadan HD kalitede izleyebileceğiniz bir televizyon uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Kolay bir kullanıma sahip olan Mobil Tv İzle ile farklı ketagorilerden kanalları izleyebiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz basit bir televizyon izleme uygulaması olan Mobil Tv İzle, internet bağlantınızı kullanarak canlı televizyon izleyebileceğiniz bir uygulamadır. Sorunsuz çalışan uygulama yerel kanallardan ulusal kanallara, belgesel kanallarından spor kanallarına kadar pek çok kanalı anında açıp izleyebiliyorsunuz. Yüzlerce kanala sahip olan uygulama ile evdeki televizyonunuzda izlediğiniz pek çok kanalı izleyebiliyorsunuz.

A HABER, A SPOR, ATV HD, BEREKET HAYVANCILIK, BEREKET TV, BEYAZ TV HD, BJK TV, BLOOMBERG HT, BURSASPOR TV, BUSINESSTURK CHANNEL, CARTOON NETWORK, CEM TV, CİNE 5, CNN TÜRK, ÇİFTÇİ TV, Diriliş Ertuğrul 61, DİSNEY CHANNEL, DREAM TÜRK TV, DREAM TV, EGE ÜNİVERSİTESİ TV, EURO D, EURONEWS TÜRKÇE, EUROSTAR, FENERBAHÇE TV, FLASH TV HD, FOX TV, FOX TV HD, GALATASARAY TV, GENÇ TV, HABERTÜRK, HALK TV, KANAL 24, KANAL 7, KANAL 7 AVRUPA, KANAL 7 HD, KANAL A, KANAL B, KANAL D, KANAL D HD, KANAL M, KRAL POP, KRAL TV, TRT 1 HD, TRT ARAPÇA, TRT AVAZ, TRT BELGESEL, TRT ÇOCUK, TRT HABER, TRT HABER HD, TRT MÜZİK, TRT OKUL, TRT SPOR, TRT SPOR HD, TRT TÜRK ve daha pek çok kanala sahip olan uygulama ile HD kalitede diziler ve filmler izleyebiliyorsunuz.

Televizyon izleme imkanı sunan uygulama aynı zamanda yayın akışlarını da görüntülemenize imkan sağlıyor. Android cihazlarınıda televizyon izlemek için arayış içerisindeyseniz bu uygulama yardımınıza koşuyor.

Mobil Tv İzle uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.