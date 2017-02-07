Mobile Kick eğer kolay bir şekilde oynayabileceğiniz bir mobil futbol oyunu arıyorsanız beklentilerinizi karşılayabilecek bir oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Mobile Kick'de favori takımınızı seçerek yeşil saha çıkıyorsunuz ve şut atma yeteneklerinizi konuşturarak rakip takımı mağlup etmeye çalışıyorsunuz.

Mobile Kick çok basit bir yapıya sahip. Oyunda sadece penaltı atarak ve penaltıları kurtarmaya çalışarak maçları kazanmaya çalışıyoruz. Oyunda gerçek maçlar yapamıyoruz. Bu nedenle Mobile Kick bir süre sonra sıkıcı olabiliyor. Oyunda gerçek liglere ve oyunculara yer verilmesi ise oyuna artı puan kazandırıyor. Bu ligler arasında Türkiye Süper Ligi de yer almakta.

Mobile Kick'te sadece penaltılar yer almasına rağmen oyunun grafikleri vasat. Oyunda sadece penaltılar olmasına bağlı olarak grafik kalitesinin daha yüksek olması beklenirdi ya da oyunun mevcut grafik kalitesiyle gerçek maçlar yapılması daha iyi olabilirdi.