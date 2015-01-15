Mobogenie veya bilinen diğer adıyla Mobogenie Market, Android akıllı telefon veya tabletleriniz üzerinde kullanabileceğiniz ücretsiz bir Android market ve kişiselleştirme uygulamasıdır. Yeni uygulamalar, oyunlar, zil sesleri ve duvar kağıtları keşfederek mobil cihazlarınız üzerine indirebileceğiniz uygulama ile akıllı telefon ve tabletlerinizi istediğiniz gibi kolayca kişiselleştirebilirsiniz.

Ücretsiz Android market içerisinde yer alan filtreleme seçenekleri yardımıyla, istediğiniz her türden içeriğe kolayca ulaşabileceğiniz Mobogenie yardımıyla, sosyal ağlar üzerinde popüler olan uygulama ve oyun başlıklarına da hızlıca erişim sağlayabilirsiniz. Bu sayede en yeni ve popüler mobil oyunları keşfederek, akıllı telefonlarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Mobogenie Market üzerinde yer alan güçlü ve akıllı öneri motoru, kullanıcılarına her gün ilgi alanları doğrultusunda yeni uygulama ve oyunlar önererek, kendilerine en iyi uygulama mağazası deneyimini sunmaktadır.

Sahip olduğu sade ve benzersiz arayüzü ile indirmek veya güncellemek istediğiniz tüm uygulamaları düzenleyebilir ve uygulama içerisinde yer alan indirme yöneticisi sayesinde tüm indirmelerinizi isteğiniz doğrultusunda sıraya koyabilirsiniz.

Uygulama Google Play mağazası üzerinde yer almadığı için Mobogenie APK dosyasını telefonunuza indirerek, kurulum adımını kendiniz tamamlamalısınız. Bu noktada yapmanız gereken tek şey; indirmiş olduğunuz apk dosyasını açmak ve kurulum adımlarını tamamlamaktır. Sonrasında sorunsuz bir şekilde Mobogenie'yi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Akıllı telefon veya tabletleriniz üzerinde Google Play kullanamıyor veya Google Play'e alternatif olabilecek bir uygulama mağazası arıyorsanız Mobogenie mutlaka denemeniz gereken uygulamaların başında geliyor.