Modern Nokia 3310 Tasarımından Son Haberler

HMD Global'in, efsanevi Nokia 3310 telefonuna geri dönüş hazırlığında olduğundan sıkça söz ettik. Modern 3310’un tasarımıyla ilgili ilk detaylar sızmaya başladı. Efsanevi Nokia 3310'un yeni modelinin, orjinaliyle kabaca aynı tasarıma sahip olması, ancak biraz daha hafif ve daha ince olabileceği bekleniyor..

Tasarım hakkında sızan bilgilerle fikir yürütebiliyor olsak da, telefonun nasıl görüneceğini henüz tam olarak söylemek zor. Klavyesinin değiştirilmeyeceği fakat daha büyük ve renkli ekrana sahip olacağı konuşulanlar arasındaydı. Dün açıklanan raporda, telefonun 84x84 pikselden daha büyük bir ekrana sahip olacağını duyuruldu. Ayrıca, telefonun önceki modelde olduğu gibi, gri, siyah, mavi ve kül renklerinin yanında kırmızı, yeşil ve sarı gibi daha fazla renk seçeneği ile sunulması bekleniyor.

HMD Global'in modern Nokia 3310'un, klasik modelin kullanıcılar için popüler hale gelmesini sağlamış dayanıklı kasa özelliğine yine sahip olması bekleniyor. 26 Şubat'ta MWC öncesi Barselona'da tanıtılacak modelin, dünya çapında satışa sunulup sunulmayacağı henüz kesin değil. İlk gelen bilgilere göre 59 ile 63 dolar arasında fiyatlandırılacağı tahmin edilen yeni 3310, başta sadece internet üzerinden kontratla akıllı telefon satışı yapan İngiliz site Carphone Warehouse üzerinden satılacak.

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