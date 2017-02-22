Mondly
Mondly uygulaması ile 33 farklı yabancı dili ücretsiz olarak öğrenebiliyorsunuz.
Mondly uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan 33 farklı yabancı dili ücretsiz olarak öğrenebiliyorsunuz.
Yabancı dil öğrenmek istiyorsanız ya da geliştirmek istiyorsanız, Mondly uygulamasında sunulan günlük derslerle yabancı dil öğrenebilmeniz mümkün. Temel bilgilerden başlayarak hızlı ve etkin bir şekilde dil öğrenebileceğiniz uygulama sayesinde kelime dağarcığınızı, dil bilginizi ve telaffuzunuzu geliştirebilmeniz oldukça kolay diyebilirim.
Okuma, dinleme, yazma ve konuşma egzersizleri, fiil çekimleri ve ses tanıma teknolojisi sunan Mondly uygulaması, dil kurslarına servet ödemeden hem kolay hem de ücretsiz bir şekilde yabancı dil öğrenme imkanı sunuyor. Eğer siz de yabancı dil öğrenmek istiyorsanız, Mondly uygulamasını indirebilirsiniz.
Mondly uygulamasında öğrenebileceğiniz diller: Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Amerikan İngilizcesi, Norveçce, Danca, İsveççe, Korece, Japonca, Çince, Arapça, Flemenkçe, Tayca, Yunanca, Romence, Vietnamca, Endonezya Dili, Hintçe, İbranice, Lehçe, Bulgarca, Ukraynaca, Çekçe, Hırvatça, Fince, Persçe(Farsça), Macarca ve Afrika Dili.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- ATi Studios
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