?     Geri Bildirim
Mondly
TamindirMobilEğitimMondly - Android Için Yabancı Dil Öğrenme Uygulaması

Mondly

Mondly İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mondly
Mondly
Mondly
Mondly
Mondly

Mondly uygulaması ile 33 farklı yabancı dili ücretsiz olarak öğrenebiliyorsunuz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Mondly uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan 33 farklı yabancı dili ücretsiz olarak öğrenebiliyorsunuz.

Yabancı dil öğrenmek istiyorsanız ya da geliştirmek istiyorsanız, Mondly uygulamasında sunulan günlük derslerle yabancı dil öğrenebilmeniz mümkün. Temel bilgilerden başlayarak hızlı ve etkin bir şekilde dil öğrenebileceğiniz uygulama sayesinde kelime dağarcığınızı, dil bilginizi ve telaffuzunuzu geliştirebilmeniz oldukça kolay diyebilirim.

Okuma, dinleme, yazma ve konuşma egzersizleri, fiil çekimleri ve ses tanıma teknolojisi sunan Mondly uygulaması, dil kurslarına servet ödemeden hem kolay hem de ücretsiz bir şekilde yabancı dil öğrenme imkanı sunuyor. Eğer siz de yabancı dil öğrenmek istiyorsanız, Mondly uygulamasını indirebilirsiniz.

Mondly uygulamasında öğrenebileceğiniz diller: Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Amerikan İngilizcesi, Norveçce, Danca, İsveççe, Korece, Japonca, Çince, Arapça, Flemenkçe, Tayca, Yunanca, Romence, Vietnamca, Endonezya Dili, Hintçe, İbranice, Lehçe, Bulgarca, Ukraynaca, Çekçe, Hırvatça, Fince, Persçe(Farsça), Macarca ve Afrika Dili.

Mondly için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
ATi Studios
Mondly QR Kodu Okutarak İndir

Eğitim Popülerleri

  1. MEB E-OKUL VBS
    MEB E-OKUL VBSAndroid için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
  2. MEB E-OKUL
    MEB E-OKULAndroid için E-Okul Uygulaması
  3. Google Translate
    Google TranslateAndroid İçin Çeviri Uygulaması
  4. İngilizce Türkçe Sözlük
    İngilizce Türkçe SözlükAndroid için İngilizce Türkçe Sözlük Uygulaması
  5. Şenol Hoca Matematik
    Şenol Hoca MatematikAndroid için Eğitim Uygulaması