Mondly uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tam 33 farklı yabancı dili ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.

Yeni bir yabancı dil öğrenmek isteyenler ya da yabancı dilini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlanan Mondly uygulaması, günlük dersler sunarak dil öğrenmenizi kolaylaştırıyor. 33 farklı yabancı dil eğitimi sunan uygulamada temel derslerden başlayıp kelime dağarcığınızı, dil bilginizi ve telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz. Seyahat etmeyi seviyorsanız ya da işiniz dolayısıyla sürekli yabancı insanlarla iletişim halindeyseniz, sıkı bir çalışmayla istediğiniz dili öğrenebilir ve rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz.

Okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinizi geliştirecek birçok ders sunan uygulama sayesinde dil kurslarına servet ödemeden ücretsiz bir şekilde eğitim alabilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz Mondly uygulamasında; İspanyolca, Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi, Fransızca, Almanca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Norveççe, Danca, İsveççe, Korece, Japonca, Çince, Yunanca, Rumence, Vietnamca, Endonezyaca, Hintçe, Lehçe, Bulgarca, Ukraynaca, Çekçe, Hırvatça, Fince, Farsça, Afrikanca ve Türkçe dillerini öğrenebilirsiniz.