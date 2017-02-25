Mondly(iOS)
Mondly uygulamasıyla 33 farklı dili oldukça hızlı ve etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Mondly uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tam 33 farklı yabancı dili ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.
Yeni bir yabancı dil öğrenmek isteyenler ya da yabancı dilini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlanan Mondly uygulaması, günlük dersler sunarak dil öğrenmenizi kolaylaştırıyor. 33 farklı yabancı dil eğitimi sunan uygulamada temel derslerden başlayıp kelime dağarcığınızı, dil bilginizi ve telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz. Seyahat etmeyi seviyorsanız ya da işiniz dolayısıyla sürekli yabancı insanlarla iletişim halindeyseniz, sıkı bir çalışmayla istediğiniz dili öğrenebilir ve rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz.
Okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinizi geliştirecek birçok ders sunan uygulama sayesinde dil kurslarına servet ödemeden ücretsiz bir şekilde eğitim alabilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz Mondly uygulamasında; İspanyolca, Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi, Fransızca, Almanca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Norveççe, Danca, İsveççe, Korece, Japonca, Çince, Yunanca, Rumence, Vietnamca, Endonezyaca, Hintçe, Lehçe, Bulgarca, Ukraynaca, Çekçe, Hırvatça, Fince, Farsça, Afrikanca ve Türkçe dillerini öğrenebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- ATi Studios
Eğitim Popülerleri
- Google TranslateiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Çeviri Uygulaması
- NASA AppiPhone, iPod Touch ve iPad İçin NASA Uygulaması
- Noktalama İşaretleriiPhone ve iPad için Noktalama İşaretleri Kullanım Rehberi
- MathpixiPhone ve iPad İçin Matematik Sorusu Çözme Uygulaması
- CodecademyiPhone ve iPad İçin Programlama Öğrenme Uygulaması
Mondly Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı