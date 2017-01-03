Monster & Commander, strateji odaklı krallık kurtarma oyunlarından keyif alıyorsanız kesinlikle oynamanız gerektiğini düşündüğüm, gerek grafikleriyle gerekse de oynanışıyla kalitesini ortaya koyan bir yapım. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan strateji rpg türünü harmanlayan yapımda krallığımızın üzerindeki kara bulutları kaldırmaya çalışıyoruz.

Yaratıkların da dahil olduğu bu mücadelede hiç durmamacasına savaşıyoruz. Kara üzerinde gemiye aldığımız askerlerimiz, sadık yaratığımızla birlikte yollara düşüyoruz. Kahraman olarak üzerine bindiğimiz devasa büyüklükte canavarımızla birlikte ordumuzun da gücünü katarak düşmana saldırıyoruz. Düşmana dedim; zira oyunda savaşlar teke tek gerçekleşiyor.

Çoğu strateji rol yapma oyununda olduğu gibi seviye atlama sisteminle karşılaştığımız yapımda aralarında dinozorlar, ejderhalar, efsanevi canavarların da yer aldığı yüzlerce çeşit toplanabilir öğe mevcut. Oyuna renk katan, savaşlarda üstünlük kurmamızı sağlayan bu öğeleri özel görevlerin yanı sıra meydan okumalara katılarak toplayabiliyoruz.