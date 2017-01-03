?     Geri Bildirim
Çekiliş
Monster & Commander
TamindirMobilOyunlarRol YapmaMonster & Commander - Android İçin Strateji Rol Yapma Oyunu

Monster & Commander

(Android)
Monster & Commander İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Monster & Commander
Monster & Commander
Monster & Commander
Monster & Commander
Monster & Commander

Krallığınıza barışı getirecek son umut sizsiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Monster & Commander, strateji odaklı krallık kurtarma oyunlarından keyif alıyorsanız kesinlikle oynamanız gerektiğini düşündüğüm, gerek grafikleriyle gerekse de oynanışıyla kalitesini ortaya koyan bir yapım. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan strateji rpg türünü harmanlayan yapımda krallığımızın üzerindeki kara bulutları kaldırmaya çalışıyoruz.

Yaratıkların da dahil olduğu bu mücadelede hiç durmamacasına savaşıyoruz. Kara üzerinde gemiye aldığımız askerlerimiz, sadık yaratığımızla birlikte yollara düşüyoruz. Kahraman olarak üzerine bindiğimiz devasa büyüklükte canavarımızla birlikte ordumuzun da gücünü katarak düşmana saldırıyoruz. Düşmana dedim; zira oyunda savaşlar teke tek gerçekleşiyor.

Çoğu strateji rol yapma oyununda olduğu gibi seviye atlama sisteminle karşılaştığımız yapımda aralarında dinozorlar, ejderhalar, efsanevi canavarların da yer aldığı yüzlerce çeşit toplanabilir öğe mevcut. Oyuna renk katan, savaşlarda üstünlük kurmamızı sağlayan bu öğeleri özel görevlerin yanı sıra meydan okumalara katılarak toplayabiliyoruz.

Monster & Commander için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Oh BiBi socialtainment
Monster & Commander QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. Mini Craft Exploration
    Mini Craft ExplorationAndroid için Sandbox Oyunu
  2. Habbo
    HabboAndroid için Rol Yapma Oyunu
  3. The Sims FreePlay
    The Sims FreePlayAndroid İçin Ücretsiz The Sims Oyunu
  4. Minecraft: Story Mode
    Minecraft: Story ModeAndroid için Macera Oyunu
  5. Family Farm Seaside
    Family Farm SeasideAndroid için Çiftlik Yönetme Oyunu

Monster & Commander Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster