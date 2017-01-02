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Monster & Commander
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Monster & Commander

Monster & Commander İndir Hemen İndir

282 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Monster & Commander
Monster & Commander
Monster & Commander
Monster & Commander
Monster & Commander

Sadık canavarınızın sırtına atlayın, savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Monster & Commander, canavarların da yer aldığı strateji – savaş oyunları arasında. Görselleriyle her ne kadar küçük yaşta oyunculara hitap ettiği ön yargısı oluştursa da aslında strateji rpg türünü seven herkesin keyifle oynayacağı, ekran başına kilitleneceği bir yapım.

iOS platformunda da – şaşırtıcı şekilde – ücretsiz olarak çıkış yapan oyunda vahşi hayvanlar, dinozorlar, savaşçılar dahil geliştiricinin söylediğine göre 300’ün üzerinde karakter mevcut ancak oyunu oynadıkça yeni karakterler dahil oluyor. Karakter demişken bu türde oyunların olmazsa olmazı seviye atlama, karakter özelliklerini geliştirme ve özelleştirme seçenekleri Monster & Commander’da da karşımıza çıkıyor.

Karakter modellemelerinin daha da önemlisi savaş sahnelerinin kaliteli göründüğü oyunda savaşlar genellikle birebir gerçekleşiyor ancak dilerseniz ödüllü meydan okumalara, görevlere de katılabiliyorsunuz. Bu noktada kilidi açılabilir öğeler de bulunduğundan oyuna girmeden uygulama içi satın alımları kapatmanızı öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Oh BiBi socialtainment
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