Monster Strike, anime severlerin daha fazla keyif alarak oynayacaklarını düşündüğüm canavar öldürme oyunu. Çek – bırak stili oynanışıyla Angry Birds oyununu akıllara getiren yapımda üç oyuncu bir araya gelip eş zamanlı oynayabiliyor. Yerel olarak arkadaşlarınızla oynama şansına sahip olduğunuz aksiyon yüklü bir canavar oyunu.

Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda binlerce birbirinden güçlü canavar yer alıyor. Ancak hepsi oyunun başında açık, seçilebilir değil. Savaşarak toplamamız gerekiyor. Savaşlar da oldukça ilginç. Dikey platformda dip dibe durduğumuz savaşçılardan gözümüze kestirdiğimizin üzerine doğrudan fırlayarak saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Sağa sola çarparak tek hamlede birden fazla oyuncuya hasar veriyoruz. Çarpma esnasında çıkan görsel şölen Japon çizgi filmlerini hatırlatıyor. Zaten oyunun görsel çizgileri, animasyonlar anime tutkunlarına özel hazırlanmış.