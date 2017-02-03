Monster Strike
Binlerce toplanabilir canavar... Nefes kesen karşılaşmalar...
Monster Strike, görsel çizgileriyle anime tutkunlarını kendisine çeken canavarlı savaş oyunu. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde oynayabileceğiniz aksiyon yüklü bir canavar oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.
iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan canavar oyununda savaşarak seçilebilir 1000’den fazla canavarı toplamaya çalışıyorsunuz. Her noktada düşmanın olduğu oldukça küçük haritalarda savaşıyorsunuz. Kontrolünüze verilen savaşçıyı tutup çekip düşmanın olduğu tarafa doğru bıraktığınızda hamlenizi yapmış oluyorsunuz. Fırladığınızda değdiğiniz her düşmanda saldırıcı gücünüze göre hasar bırakıyorsunuz. Ne kadar hasar verdiğiniz düşmana çarptığınızda çıkan etkileyici bir efektle belirtiliyor.
Sadece üç kişiye kadar yerel oynamayı destekleyen canavar toplama üzerine kurulu savaş oyununda tehlikelerle dolu görevlerde de bulunabiliyorsunuz. Görevler, en güçlü canavarları daha çabuk sürede alabilmenizi sağlıyor ancak hemen bitirilebilir kolaylıkta değiller.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- XFLAG, Inc.
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