MonstroCity, canavarların yer aldığı şehir kurma oyunu olarak mobil platformda yerini alıyor. Android cihazlarda ücretsiz oynanabilen şehir kurma ve yönetme oyunlarından tek farkı yaratıkların dahil edilmesi değil. Bir yandan kendi şehrinizi kurarken diğer yandan oyuncuların şehirlerini yıkmak için uğraş veriyorsunuz. Tek oyuncu bölümleri, birebir (PvP) karşılaşmalar sizleri bekliyor.

Klasik şehir kurma oyunlarından farklı olarak yaratıklardan oluşan bir ordu kurup şehirlere saldırılar düzenliyorsunuz. Laboratuvarlarınızda yaptığınız çalışmalar sonucunda yarattığınız canavarları binaları yıkmak, güç ve altın çalmak için kullanıyorsunuz. DNA ve canavar laboratuvarları ilk başta kurabildiğiniz yapılar arasında. Başlangıç bölümünde yapıların ne işe yaradığını, canavarlarınızı nasıl geliştirebildiğinizi, kiminle ne için savaştığınızı öğreniyorsunuz. Akabinde az sayıda yaratığınızla binaları yıkmaya başlıyorsunuz. Kendi şehrinizin temellerini attığınızda asıl oyun başlıyor.