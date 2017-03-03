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MonstroCity
TamindirMobilOyunlarStratejiMonstroCity - Android İçin Canavarlı Şehir Kurma Oyunu

MonstroCity

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
MonstroCity
MonstroCity
MonstroCity
MonstroCity
MonstroCity

Kendi canavarlarınızı yaratıp düşman şehirlerini yerle bir edin.

Erkan Calp Son güncelleme 3 dakika önce

MonstroCity, canavarların yer aldığı şehir kurma oyunu olarak mobil platformda yerini alıyor. Android cihazlarda ücretsiz oynanabilen şehir kurma ve yönetme oyunlarından tek farkı yaratıkların dahil edilmesi değil. Bir yandan kendi şehrinizi kurarken diğer yandan oyuncuların şehirlerini yıkmak için uğraş veriyorsunuz. Tek oyuncu bölümleri, birebir (PvP) karşılaşmalar sizleri bekliyor.

Klasik şehir kurma oyunlarından farklı olarak yaratıklardan oluşan bir ordu kurup şehirlere saldırılar düzenliyorsunuz. Laboratuvarlarınızda yaptığınız çalışmalar sonucunda yarattığınız canavarları binaları yıkmak, güç ve altın çalmak için kullanıyorsunuz. DNA ve canavar laboratuvarları ilk başta kurabildiğiniz yapılar arasında. Başlangıç bölümünde yapıların ne işe yaradığını, canavarlarınızı nasıl geliştirebildiğinizi, kiminle ne için savaştığınızı öğreniyorsunuz. Akabinde az sayıda yaratığınızla binaları yıkmaya başlıyorsunuz. Kendi şehrinizin temellerini attığınızda asıl oyun başlıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Alpha Dog Games
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