MonstroCity, canavarların dahil edildiği online şehir kurma oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan yapım, farklı oynanış dinamiklerinin yanında grafikleriyle de dikkat çekiyor. Kendi yaratıklarınızdan oluşan ordunuzla şehirlere dalıp her yeri yıkıp döktüğünüz, kaynakları ele geçirdiğiniz sürükleyici bir mobil oyun.

iPhone Plus veya iPad’de oynanması gerektiğini düşündüğüm strateji oyunlarından MonstroCity, adından da tahmin edeceğiniz üzere canavarların yer aldığı şehir kurma ve yönetme oyunu. Oyunda laboratuvar açıp kendi yaratıklarınızı oluşturabiliyor ve eğitebiliyorsunuz. Başlangıçta yaratıklarınızın çoğunluğu bir doktor tarafından kaçırıldığından gücünüz az olsa da düşman binaları yıktıkça, savunmaları alt üst edip kaynaklarını tükettikçe güçleniyorsunuz. Buna bağlı olarak ta farklı türde yaratıklarınız oluyor elinizde.

Not: Aktif internet bağlantısı gerektiriyor. Sadece İngilizce dil seçeneği mevcut.