MonstroCity(iOS)
Yaratık ordunuzla binaları yıkarken, kendi şehrinizi kurup koruyun.
MonstroCity, canavarların dahil edildiği online şehir kurma oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan yapım, farklı oynanış dinamiklerinin yanında grafikleriyle de dikkat çekiyor. Kendi yaratıklarınızdan oluşan ordunuzla şehirlere dalıp her yeri yıkıp döktüğünüz, kaynakları ele geçirdiğiniz sürükleyici bir mobil oyun.
iPhone Plus veya iPad’de oynanması gerektiğini düşündüğüm strateji oyunlarından MonstroCity, adından da tahmin edeceğiniz üzere canavarların yer aldığı şehir kurma ve yönetme oyunu. Oyunda laboratuvar açıp kendi yaratıklarınızı oluşturabiliyor ve eğitebiliyorsunuz. Başlangıçta yaratıklarınızın çoğunluğu bir doktor tarafından kaçırıldığından gücünüz az olsa da düşman binaları yıktıkça, savunmaları alt üst edip kaynaklarını tükettikçe güçleniyorsunuz. Buna bağlı olarak ta farklı türde yaratıklarınız oluyor elinizde.
Not: Aktif internet bağlantısı gerektiriyor. Sadece İngilizce dil seçeneği mevcut.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Alpha Dog Games
Strateji Popülerleri
- Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
- MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
- MangalaiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
- King of Avalon: Dragon WarfareiPhone ve iPad için Online Strateji Oyunu
- ROME: Total WariPad için Strateji Oyunu
MonstroCity Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı