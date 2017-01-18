Canınız sıkıldığında oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken MOON, basit kontrolleri ve minimal tasarımıyla ön plana çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz MOON ile saatlerce eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Basit oynanışı ve eğlenceli kurgusuyla ilgi odağı olan bir oyun olan MOON, İstanbul merkezli bir şirket tarafından piyasaya sürülmüştür. Minimal tarzda grafikleriyle karşımıza çıkan oyundaki eğlenceli sesler ve öze güçler oyuncuyu kendine çekiyor. Oyunda bir daireye sahip oluyor ve yörüngenize giren diğer düşman daireleri ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Çok kolay bir oynanışı bulunan oyun özellikle metro, otobüs, araba gibi toplu taşıma araçlarında geçen boş vakitlerinizi değerlendirmeniz için iyi bir alternatif olma niteliğinde.

3 farklı oyun modunun yer aldığı MOON'da aynı zamanda özel güçlerde yer alıyor. Kalkan, zaman yavaşlatma ve sarmal vuruş gibi özel silahlara sahip olan oyunda çok eğleniyor ve bağımlılık yaşıyorsunuz. Yerli bir oyun olduğu için mutlaka denemenizi öneriyoruz. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz MOON oyununu sakın kaçırmayın.

MOON oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.