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MoonLight
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MoonLight

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
MoonLight
MoonLight
MoonLight
MoonLight

MoonLight oyununda çiçeğin yaşaması için ay ışığını yansıtın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 39 dakika önce

Çiçeklerin suya ihtiyaç duydukları kadar ışığa da ihtiyaçları var. Fen bilgisi derslerinde anlatılan çiçekler, ışık olmadığı zamanlarda bazı işlevlerini yerine getiremezler. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz MoonLight oyununda, çiçeğin ışığa ihtiyacı var. Bu oyunda ay ışığını yönlendirmeli ve çiçeğe ulaştırmalısınız.

MoonLight oyununda bir adet çiçeğiniz bulunuyor. Oyunu sürekli olarak gece saatlerinde oynadığınız için çiçeğinizin güneş ışığı bulması zor oluyor. Fakat bitkinin gelişebilmesi için ışığa ihtiyacı var. Sizin MoonLight oyunundaki göreviniz ay ışığını yönlendirmek. Evet, yanlış duymadınız. Oyun size çeşitli yansıtma araçları verecek ve bu araçları düzgün bir şekilde yerleştirmenizi isteyecek. Eğer başarılı bir yerleştirme yaparsanız MoonLight oyunundaki çiçeğinize ışık kaynağı bulabilirsiniz. Bu ışık kaynağı ile çiçeğiniz beslenecek ve yeniden eski şeklini alacaktır.

Solmuş çiçekleri ay ışığı ile birlikte iyileştirme vakti! Her bölümde birbirinden gizli yerlerde bulunan çiçeklere ay ışığını ulaştırmaya çalışın. Oldukça kolay söyledik fakat, ay ışığını yönlendirmek düşündüğünüz kadar kolay değil. Bu oyunda aynaların yansıtma şekillerini iyi biliyorsanız MoonLight’ta siz her bölümü geçebilirsiniz ve oyunda kimse de sizi geçemez.

Hadi hemen MoonLight'ı indirin ve solmuş çiçeklere yaşam ışığı sağlayın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
ArtRow
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