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Moove
TamindirMobilSosyal MedyaMoove - IPhone İçin Arkadaş Bulma Uygulaması

Moove

(iOS)
Moove İndir Hemen İndir

127 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Moove
Moove
Moove
Moove
Moove

Oyun oynayın, yeni insanlarla tanışın, mesajlaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Moove, oyunlar oynayarak yeni insanlarla tanışıp kaynaşabildiğiniz sosyal ağ uygulaması. Birbirinden eğlenceli online oyunlar aracılığıyla yeni arkadaşlıklara merhaba diyeceğiniz uygulamayı iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Facebook hesabınıza giriş yaparak platforma katılabiliyorsunuz. Sizin gibi oyun oynamak için can atan ancak yakınlarında birilerini bulamayan, arkadaş arayan, sohbet etmek isteyen kişileri bir araya getiren Moove, en çok kullanılan sosyal ağların formunda hazırlanmış. Sizinle aynı şehirde veya farklı ülke ve şehirde yaşayan kişilerle online oyunlar oynayabiliyorsunuz. Tavla, şeker patlatma, kule yapma gibi basit ancak eğlence dozu yüksek, birlikte oynandığında çok daha fazla keyif veren oyunlar mevcut. Oyun esnasında tanışıp sohbeti ilerletmek ise tamamen size bağlı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
VLMedia Inc.
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