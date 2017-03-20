Moove(iOS)
Oyun oynayın, yeni insanlarla tanışın, mesajlaşın.
Moove, oyunlar oynayarak yeni insanlarla tanışıp kaynaşabildiğiniz sosyal ağ uygulaması. Birbirinden eğlenceli online oyunlar aracılığıyla yeni arkadaşlıklara merhaba diyeceğiniz uygulamayı iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Facebook hesabınıza giriş yaparak platforma katılabiliyorsunuz. Sizin gibi oyun oynamak için can atan ancak yakınlarında birilerini bulamayan, arkadaş arayan, sohbet etmek isteyen kişileri bir araya getiren Moove, en çok kullanılan sosyal ağların formunda hazırlanmış. Sizinle aynı şehirde veya farklı ülke ve şehirde yaşayan kişilerle online oyunlar oynayabiliyorsunuz. Tavla, şeker patlatma, kule yapma gibi basit ancak eğlence dozu yüksek, birlikte oynandığında çok daha fazla keyif veren oyunlar mevcut. Oyun esnasında tanışıp sohbeti ilerletmek ise tamamen size bağlı.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- VLMedia Inc.
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Moove Eski Sürümleri
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