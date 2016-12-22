Motosiklet ile çılgınca hareketler yapmak istiyorsanız fakat gerçek hayatta bu hareketleri yapmaya cesaret edemiyorsanız, Moto Delight tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Moto Delight, sizi muhteşem bir akrobat yapacak.

Moto Delight oyununda birbirinden zorlu hareketleri bir motosiklet üzerinde yapmaya çalışıyorsunuz. Motosiklet ile birlikte bu hareketleri yapabilmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden Moto Delight oyununu dikkatli oynamalı ve tüm hareketleri iyice anlamalısınız. Muhteşem grafiklere sahip olan Moto Delight, bu grafikleri ile birlikte yapılan hareketleri iyice belli ediyor. Grafikleri ve ses efektleri ile birlikte sizi oldukça eğlendirecek ve akrobatik hareketler esnasında da sizi oldukça heyecanlandıracak olan Moto Delight’i hemen şimdi indirip oynamaya başlayın.

Oyunun kontrollerini ekrana dokunarak yapıyorsunuz. Oyundaki hareketleri nasıl yapacağınızı ise oyun size öğretiyor. İlk başta size tüm hareketleri gösteren Moto Delight, ilerleyen bölümlerde bu hareketleri takılmadan yapmanızı istiyor. Moto Delight oyunundaki tüm hareketleri ezberlemeli ve her bölümü yüksek puan alarak geçmelisiniz. Bu oyunda siz iyi bir gösterici olacaksınız. Hadi hemen Moto Delight ile birlikte gösteriler yapmaya başlayın!