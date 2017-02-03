Moto G5 Mart Ayında Piyasaya Sürülecek

Hiçbir bilgi teyit edilmemesine rağmen, yaklaşmakta olan Moto G5'in ay sonuna doğru gerçekleşecek olan MWC 2017'de tanıtılması düşünülüyor. Bununla birlikte, ne zaman satın alınabileceği konusunda WinFuture'dan Roland Quandt tarafından atılan yeni bir tweet, belki Mart ayında cihazı göreceğimizi işaret ediyor.

Quandt'ın tweeti neden önemli? Çünkü kendisi Moto G5'in Mart ayı ortalarında piyasaya sürüleceğini bir İngiliz tedarikçiden doğrulattığını iddia ediyor. Tabi telefonun bulunabilirliği bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir, bu yüzden Moto G5'in Mart ayı ortasında çıkacağı söylentilerinin İngiltere mi yoksa dünyanın geri kalanını için mi olduğunu maalesef kestiremiyoruz.

Moto G5'e gelince, şirketin bir sonraki orta segment telefonu olması bekleniyor ve geçen yıl piyasaya çıkarılan Moto G4'e göre iyi bir yükseltme yapılması planlanıyor. Kısa süre önce sızdırılan bilgilere göre, cihaz 5 inç Full HD ekrana ve Qualcomm Snapdragon 430 yonga setine sahip olacak. İçerisinde ayrıca 32 GB'lık genişletilebilir depolama alanı da olabileceği söylenen telefonda, ayrıca 2 GB RAM'de bulunabilir.

LTE desteği, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve 2.800 mAh'lik bir bataryası olması muhtemel olan Moto G5, oldukça makul bir orta segment telefon olarak karşımıza çıkıyor. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama orta segment için gayet iyi özellikleri olduğunu söyleyebilirim.

Modüler Kameralı Lenovo Telefon Moto Z Türkiye’de!

Karşınızda Muhteşem Özellikleriyle Motorola Moto M

Lenovo Moto G4 Plus’ı Satışa Sundu! İşte Teknik Özellikleri ve Satış Fiyatı