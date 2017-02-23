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Moto Modları, Önümüzdeki 3 Yılda Çıkacak Cihazlarla Uyumlu Olacak

Moto Mods

Geçtiğimiz yıl LG ve Motorola, geliştirdikleri kamera, daha fazla depolama, piko projektör, hoparlör ekleri ve benzeri aksesuarları çeşitli amaçlarla kullanabileceğimiz, takılıp çıkarılabilen "modüler" akıllı telefonları piyasaya sürdü. Bu telefonlar LG'nin modüler çabaları ile gün yüzüne çıktı ve şirket gerçekten modüler telefonlar için fazla efor sarfediyor. Şimdi de mevzubahis bu Moto modlarının, önümüzdeki 3 yılda çıkacak cihazlarla uyumlu olacağı açıklandı.

Motorola'nın ana şirketi olan Lenovo'nun modüler cihazları için uzun vadeli bir hedefi var. Lenovo'nun Ortadoğu Genel Müdürü Sharay Shams, Motorola telefonlarının geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Shams'a göre şirket, bu yıl 12 Moto modu tanıtacak ve bu modlar, önümüzdeki üç yıl içinde şirket tarafından tanıtılacak telefonlarla uyumlu olacak. Bu durum, geçtiğimiz yıl bir Moto Z akıllı telefon satın alanların yükseltme hayallerinin gerçekleşeceği anlamına geliyor. 

Elbette Motorola'nın bu modlarla ilerlemesine devam edeceğini düşünmüyoruz. Belki şirket ilerleyen dönemlerde bu işten vazgeçecektir. Fakat önümüzdeki 3 yılın planlarını yapması, kullanıcılar için büyük önem taşıyor. İnsanlar, sahip oldukları modların ilerleyen yıllarda işe yarayacağını artık biliyorlar. 

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 23.02.2017

Moto Modları, Önümüzdeki 3 Yılda Çıkacak Cihazlarla Uyumlu Olacak İçin Yorum Yaz

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