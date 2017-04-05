Motosiklet bazıları için özel bir anlam ifade etmektedir. Bu kişiler motosikletleri olmadan seyahat etmezler ve onlara karşı duygusal bir bağ kurarlar. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Moto Racing 2 oyunuyla birlikte siz de bir motosiklet sever olacaksınız.

Moto Racing 2, oldukça renkli grafiklere sahip olan bir yarış oyunu. Oyunda bulunan onlarca farklı görevi birbirinden hızlı motosikletler ile geçmeye çalışıyorsunuz. Yoğun bir trafikte motosiklet kullanmanın zorluğunu Moto Racing 2 ile anlayabiliyorsunuz. Moto Racing 2 oyununda bu yoğun trafikte size verilen görevleri geçmeniz gerekli. Eğer yeteri kadar başarılı olamazsanız her bölümü yeniden oynamak zorunda kalacaksınız ve en hızlı motosikletleri de kullanamayacaksınız.

Moto Racing 2 oyununda görevleri yaptıkça para kazanıyor ve kazandığınız paralarla birlikte çeşitli aksesuar alabiliyorsunuz. Özellikle görevleri yaparken gerçekleştirdiğiniz akrobatik hareketler size oldukça fazla puan kazandırmakta.

Çoğu yarış oyunlarına göre Moto Racing 2 daha çok grafikleri ile ön plana çıkıyor. Çizgi romanı andıran grafikleri ve muhteşem ses efektleriyle birlikte Moto Racing 2'yi çok seveceksiniz. Hadi hemen şimdi Moto Racing 2'yi indirin ve aksiyon dolu anlara tanıklık edin.