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Moto Rider GO: Highway Traffic
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Moto Rider GO: Highway Traffic

Moto Rider GO: Highway Traffic İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Moto Rider GO: Highway Traffic
Moto Rider GO: Highway Traffic
Moto Rider GO: Highway Traffic
Moto Rider GO: Highway Traffic
Moto Rider GO: Highway Traffic
Moto Rider GO: Highway Traffic
Moto Rider GO: Highway Traffic
Moto Rider GO: Highway Traffic

Moto Rider GO: Highway Traffic'de trafik içinde yol alıyor ve sürüş yeteneklerimizi sergiliyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Moto Rider GO: Highway Traffic güzel grafikleri heyecan dolu bir oyun tecrübesiyle birleştiren bir mobil motor yarışı oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Moto Rider GO: Highway Traffic'de sizi bitmek bilmeyen bir motor kullanma eğlencesi bekliyor. Moto Rider GO: Highway Traffic'de motorumuza atlıyoruz ve yoğun trafiğin olduğu yollarda sürat yapmaya çalışıyoruz. En hızlı ve en uzun süre yol alan motor olmaya çalıştığımız oyunda bu hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için yoğun trafik içinde araşlara makas atmalı ve boşlukları değerlendirmeliyiz.

Moto Rider GO: Highway Traffic içinde farklı motor türlerine yer veriliyor. Oyunda kazanacağınız parayla sahip olduğunuz motorları güçlendirip daha hızlı hale getirebiliyor, yeni motorların kilidini açabiliyorsunuz.

Moto Rider GO: Highway Traffic'de şehir içinde motor kullanabildiğimiz gibi otoyollara çıkabiliyor, şehirler arası yollarda sürat yapabiliyoruz. Ayrıca kimi zaman güneşli havada motor kullanırken kimi zaman karla kaplı yollarda sürüş yeteneklerimizi gösteriyoruz. Oyunda gece de motor kullanabilmekteyiz.

Moto Rider GO: Highway Traffic oldukça güzel grafiklere sahip olan bir oyun.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
T-Bull Sp. z o.o.
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