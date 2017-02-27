MotoGP Takımı Ducati'ye Yapay Zeka Desteği

Accenture'ın yeni yazılımı, MotoGP takımlarından Ducati'ye önemli ayrıcalıklar getirirken, ünlü pilot Jorge Lorenzo'nun sezonu birinci bitirme ihtimalini de arttırmayı amaçlıyor.

Nesnelerin interneti evlerimiz için bir sonraki büyük adım olarak gösterilirken, aynı etkiyi motor sporları için de göstermeye başladı. Bu yılın başında F1 takımı Williams ile bir anlaşma imzalayan Accenture, Ducati'nin 2017'de kullanacağı yeni yarış motosikletlerini güçlendirmek ve onları birinciliğe ulaştırmak için yeni bir anlaşma imzaladıklarını da açıkladı.

Accenture'ın yeni yazılımının motor geliştirme sürecinin en önemli adımlarından olan simülasyon ve veri toplama alanlarında kullanılacağı söylendi. Bu yolla toplanan veriler hızlı şekilde ar-ge departmanına gönderilecek ve buradaki mühendisler gelen veriler ışığında motordaki değişimleri hemen yapabilecekler.

Son zamanlarda yapılan testlerde, motosikletlerin üzerinde yüzden fazla nesnelerin interneti sensörü konularak lastik sıcaklığı ve yakıt basıncı gibi verilerin toplanması sağlandı ve her yarıştan sonra toplanan verilerin yardımıyla bir sonraki testte yapılacak değişiklikler analiz edildi.

Basitçe söylemek gerekirse, Accenture'nin Entegre Makina Öğrenme yazılımı aslında gerçek dünya verilerini öğrenmek ve ardından kendi tahminlerini üretmek yoluyla çalışıyor. Bu şekilde Ducati ekibi, neyin işe yarayacağını ve motosikletin üzerinde neyin işe yaramayacağını önceden kabaca tahmin edebiliyor ve bu da değerli izleme süresini harcamaksızın kurulum veya geliştirme aşamasında her zaman doğru yönde ilerlenmesini sağlıyor.

Her ne kadar F1 her zaman MotoGP'nin teknoloji olarak önündeymiş gibi görünse de yeni teknolojinin işe yaraması durumunda, MotoGP'nin de arayı kapattığı görülebilir. Üstelik Ducati, yeni teknolojisiyle birlikte en son 2007 yılında kazandığı şampiyonluğu tekrar elde ederse, IoT yazılımlarının etkisi ve teknolojinin motor sporlarındaki yeri tekrar göz önüne çıkabilir.

Internet of Things ya da Nesnelerin İnterneti Nedir?